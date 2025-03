Cuando la hija es quien marca el camino

marco a. rodríguez Badajoz Viernes, 29 de abril 2022, 07:25 | Actualizado 08:12h. Comenta Compartir

Uno, el padre, es un veterano del mundo del motor, donde lo ha hecho prácticamente todo: piloto, copiloto, juez, mecánico... Otra, la hija, es novata y le queda todo por hacer pese a haber recorrido desde muy niña numerosos tramos de asfalto o tierra acompañando las evoluciones de su progenitor. Uno representa la voz de la experiencia, el saber estar, la paciencia y la calma necesarias en todo deporte. La otra ejemplifica la ambición de la juventud, el riesgo por encima de la prudencia, el mundo por descubrir junto al tercer protagonista de esta historia, el Ford Fiesta R2. Son la familia Mariño, Daniel y Xela, piloto y copiloto de la Escudería Plasencia que acaban de probarse por segunda vez en su tierra gallega, en el Rally do Cocido pontevedrés. Una pareja donde los roles conducen a que sea la hija la que marque el camino del padre.

No es la primera vez que padre e hija compiten juntos. El año pasado en el Rally Legends Luso-Bussaco se estrenaron, aclarando Daniel que en ocasiones tienen inconvenientes por la corta edad de Xela, que cumplía 16 años en noviembre de 2021 y se precisan 16 para inscribirse como copiloto. En algunas pruebas le permitían ser de la partida, por cumplirlos en el mismo año, pero en otras no.

En Pontevedra repetían, pero tras media mañana a todo gas un fallo reconocido por Daniel puso fin a la expedición cuando iban en el puesto 31 de la general y ambos decían adiós al Rally do Cocido, valedero para la Copa de España de Rallyes de Asfalto. Un error en una curva cuya consecuencia fue que doblaron el puente trasero del coche. «Pegué con un bordillo en un desliz y ya no podíamos seguir así. Había muchísimo barro y cualquier despiste hace que pasen esas cosas», lamenta el piloto de la Escudería Plasencia. Le preguntamos si su copiloto, aprovechando la confianza familiar, le 'echó la bronca' y entre risas contesta que no, aunque sí es cierto que sintió cierto desconsuelo pues con el abandono se quedó sin puntuar en la copa junior de copilotos.

Daniel Mariño explica que él se prepara sus propios coches. También los arregla para otros. «En los rallies no me queda nada por probar, desde comisario de ruta, cronometrador hasta responsable de parque cerrado, piloto, copiloto, mecánico... De hecho, comencé a los 17 años como copiloto, así que mi hija está siguiendo mis pasos». Una casualidad que cada vez se repite más. Por ejemplo, en el mencionado rally gallego había tres equipos compuestos por padre e hijo.

Daniel disfruta enormemente de conducir junto a Xela. «Para mí es una experiencia muy bonita tenerla al lado. Es curioso que sea ella quien marque el camino, que sea la hija quien le diga al padre qué hacer, aunque antes nos reunimos, vemos el trazado y yo le digo para que tome notas, pero ella es la jefa y yo el mandado. Al final, si vas a gastar el dinero –porque esta afición cuesta mucho–, mejor lo haces con un familiar, o con un amigo o algo así, además de que es más llevadero y compartes muchas cosas, lo bueno y lo malo».

Ampliar Exterior del Ford Fiesta R2 que llevaron al Rali do Cocido. Escudería Plasencia

Porque es un plus que exista una buena relación entre los compañeros de equipo. Como relatan los dos, son muchas horas juntos dentro del bólido como para ir con alguien con quien no congenias. «Si nos lleváramos mal..., esto acabaría en catástrofe, seguro. En este caso tenemos muy buena relación, porque si hubiera roces es muy malo, aunque es verdad que hay gente que es muy profesional, porque un copiloto debe ser también un poco psicólogo», argumenta él. «Son muchas horas y son muchos momentos tensos en el coche. Siempre intento no meter la pata y cuento con él para que me diga que eso está bien o eso está mal. Con un desconocido me daría más palo y hacerlo con alguien con quien te llevas mal debe ser horrible», apostilla ella.

Cuenta Daniel que a veces debe frenar el ímpetu de Xela. Pecado de juventud que en su día él superó. Le dice que deben ir con calma y saboreando el momento, pero ella le contesta: «yo para ir despacio no voy»

Gallegos residentes en Baiona (Rías Baixas) pero procedentes de Arzúa, cerca de Santiago, tienen como próxima cita Narón, en junio, nueva oportunidad para coger experiencia de una Xela que se introdujo en el mundo del motor de la mano de su progenitor. «Tras tantos años viendo lo mismo, supongo que algo le quedaría, pero yo no la metí en esto, fue ella quien descubrió que le gusta mucho», afirma el padre. «Al estar siempre en ese ambiente es normal que tarde o temprano me gustara. No es lo mismo verlo desde fuera que estar dentro y disfrutarlo, es muy diferente», añade Xela, quien agradece la mayor implantación de la mujer en un mundo tradicionalmente masculino, pese a que todavía tenga que tirar de imaginación para acudir al baño cuando la prisa se impone.

