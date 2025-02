Una haltera cincelada por el crossfit con una mente de hierro

Que alguien con una estatura de 1,53 metros y alrededor de 50 kilos sea capaz de levantar casi el doble de su peso desafía ... las leyes de la lógica. Y aunque la inercia es pensar que la clave reside en un cuerpo hipertrofiado y una musculatura privilegiada (que también), la cacereña Pepa Giménez Guervós matiza: «Si mi cabeza está dispuesta a hacerlo le manda la información al cuerpo y lo hace, soy muy fuerte mentalmente, si me ponen un reto, voy a por él, aunque al principio parezca imposible».

Esa mentalidad y un sacrificio abnegado en su gimnasio Crossfit Lagertha –«vivo aquí», confiesa– le están permitiendo codearse a sus 29 años con las grandes estrellas de la halterofilia a nivel internacional en -49 kilos, categoría en la que se ha afianzado tras un tiempo en -55, que se ajustaba menos a sus prestaciones. «Era pequeña para esa categoría, porque pesaba 51 y se suele entrenar con dos kilos por encima –en ese caso 57–, porque para cumplir los criterios luego haces una bajada de un kilo de manera progresiva durante 15 días y el último suele ser líquido y agua. Se nota mucho levantar con dos kilos menos en el cuerpo».

La haltera extremeña explica para los neófitos y profanos en la materia que su disciplina comprende tres mediciones. La arrancada es el primer movimiento en la competición y es el más técnico. Requiere velocidad, porque en este caso lo importante no es elevar mucho la barra sino ser capaz de meterse rápido debajo de ella. En la segunda modalidad, dos tiempos, predomina la fuerza, «haciendo la cargada llevando la barra a los hombros con una medio sentadilla. Realizas una palanca y te lo cargas en los hombros, empujándolos por encima de la cabeza, abriendo las piernas como en una semitijera; implica tener más gasolina en el cuerpo», explica. Por último, el total olímpico contabiliza la suma de los dos registros y es la marca que realmente cuenta en el cómputo global.

Ampliar La haltera cacereña se prepara para la sesión. Jorge Rey

Si hay un hito que ha marcado su carrera ha sido lograr el pase para el Campeonato del Mundo de Taskent (Uzbekistán) en diciembre de 2021. Fue inesperado, no porque no llegara en buen momento, sino porque debía completar una tarjeta de 169 kilos, lo cual implicaba superar en tres su mejor registro en arrancada. Pero lo visualizó y lo logró. «Me imponía mucho hacerlo en una prueba en vez de entrenando, pero salió muy bien, ese día estaba muy fuerte, centrada en el levantamiento y me acompañó la cabeza». Aunque ya era un éxito clasificarse, no se conformó, quería más y su ambición le regaló un top-10 acabando novena. «No me lo esperaba. Fue una pasada». Reconoce que tras aquella cita saltó un clic en ella. «Se fue una atleta y vino otra, me di cuenta de lo que había logrado y que tenía mucho margen de mejora». Fue una revelación que le mostró un horizonte nuevo de su potencial y su autoexigencia incrementó proporcionalmente a su ambición. «Desde entonces he pasado de conformarme con tener un día malo en los entrenamientos a no admitirme ninguno. Cada día es un nuevo reto y una mejora que me acerca más a mis objetivos».

Otro momento clave fue el Europeo de mayo en Tirana (Albania). Desde que salieron las listas preliminares se vio entre las favoritas y se subió al tercer cajón del podio. Satisfecha, pero sin muchas alharacas. «La competición transcurrió un poco rara, era muy parada y fui tercera sin alcanzar mis mejores marcas». Además, el evento estaba previsto para abril y se celebró a finales de mayo, descuadrando el calendario y pasando factura a su cuerpo, muy castigado tras pasar en cama por una lumbalgia los diez días previos a la concentración de la selección española en Madrid de cara a la cita continental. «Mi entrenador me dijo que tenía que comunicárselo a la Federación. Le dije que me diera diez días y me pondría bien. 'Ya, Pepa, pero no puedes ir a Madrid y levantar una barra, tienes que hacer cargas de un 80-90% porque compites una semana después', me respondió. Yo soy capaz de hacerlo», replicó. Y así fue. Pepa Giménez sufre una hernia entre la quinta vértebra lumbar y la primera sacra que de vez en cuando da la cara. «Sé lo que es que se te quede pillada la espalda y no poder andar. Tengo el nervio ciático irritado y el dolor me llega hasta el dedo gordo del pie». Pero su fuerza de voluntad levanta cualquier losa por pesada que sea: «Me tomo un nolotil y a competir como pueda». No en vano, ya concurrió al Nacional del año pasado con un ligamento del pulgar roto.

Ampliar La deportista extremeña durante el Campeonato de España. ppa_gimnz

Renqueante por sus problemas físicos, se apuntó en el Campeonato de España de Salamanca, que era dos semanas después, y se adjudicó el cetro. «Por mí no habría ido, estaba muy cansada y tenía muchos dolores, habría preferido parar». De hecho, sus molestias se acentuaron por alargar esta fase de la temporada. A pesar de ello, se quedó a dos kilos de la mínima para el próximo Mundial. «Fallé en 171, intentando el récord de España en dos tiempos, pero no estabilicé y se me cayeron». Tras dos semanas de reposo, en julio volverá a la carga con la vista puesta en alcanzar en octubre el registro que da derecho a acudir a la cita mundialista, que este año es clasificatoria para los Juegos de París y «sería un sueño muy bonito».

El crossfit aglutina parte de su jornada laboral como monitora en su gimnasio de Cáceres y además fue el germen de su descubrimiento de la halterofilia. «Era buena, sobre todo con la barra, pesaba poco y era pequeñita, así que mi entrenador mi propuso ir a una competición autonómica en Andalucía y en el Campeonato de España fui bronce sin preparación específica en 2018». Poco a poco se lo fue tomando más en serio y eso se tradujo en una rutina semanal dura. Lunes, martes, miércoles y viernes realiza doble sesión de dos horas por la mañana y hora y media por la tarde. Y el domingo, es el día del Señor y el mío también... Para un día que tengo», bromea.