HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
NATACIÓN

Guillermo Gracia se da otro baño de oro

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:55

El cacereño Guillermo Gracia convierte la excepcionalidad de proclamarse campeón del mundo en una rutina y este viernes volvió a subir por dos veces a lo más alto del podio en Bangkok. Primero lo hizo tras vencer en la final del 4x100 metros libres mixtos, con récord del mundo incluido. Su voracidad no se quedó ahí y unos minutos más tarde se colgó otro oro a nivel individual imponiéndose con superioridad en los 200 braza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  3. 3 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  6. 6 Guardiola reestructura Gestión Forestal, Agricultura y Protección Civil ante futuros incendios
  7. 7 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura
  8. 8

    El Ayuntamiento de Badajoz vende la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  9. 9 Herido grave un hombre de 65 años al sufrir una caída en una cubierta de un edificio en Llerena
  10. 10 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Guillermo Gracia se da otro baño de oro