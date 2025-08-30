Guillermo Gracia se da otro baño de oro
Sábado, 30 de agosto 2025, 12:55
El cacereño Guillermo Gracia convierte la excepcionalidad de proclamarse campeón del mundo en una rutina y este viernes volvió a subir por dos veces a lo más alto del podio en Bangkok. Primero lo hizo tras vencer en la final del 4x100 metros libres mixtos, con récord del mundo incluido. Su voracidad no se quedó ahí y unos minutos más tarde se colgó otro oro a nivel individual imponiéndose con superioridad en los 200 braza.
