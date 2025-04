El Grupo Laura Otero y el Almendralejo caen

Domingo, 17 de diciembre 2023, 10:59 Comenta Compartir

El Grupo Laura Otero sigue sin levantar cabeza y, pese a que en la pasada jornada logró sumar un punto en un partido que compitió de tú a tú en la derrota 'in extremis' (2-3) contra el Almendralejo, este sábado, en la jornada 11 del grupo A de Superliga Masculina 2, volvió a recibir un correctivo. El CyL Palencia 2024 no dio opción a los extremeños, registrándose parciales muy favorables para los locales (25-13, 25-17 y 25-18). De esta manera, los miajadeños se afianzan en la última posición de la tabla con cinco puntos. No le fueron mejor las cosas al CV Almendralejo que, después de cosechar dos triunfos en sus últimos compromisos, volvió a hincar la rodilla, en este caso en el duelo que disputó en el pabellón de San Roque frente al Rotogal Boiro, cayendo por 1-3 (22-25, 25-22, 16-25 y 19-25).