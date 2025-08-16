Granja-GL Bolaños, cruce en la Copa del Rey

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:26 Comenta Compartir

El sorteo correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol sala ha deparado un atractivo duelo entre dos conjuntos extremeños. Se enfrentarán el AD Granja Futsal, que milita en Tercera División, y el Grupo López Bolaños, encuadrado en el grupo 4 de Segunda B. El choque se disputará en una fecha aún por definir entre el 17 y el 18 de septiembre.