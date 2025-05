El «gran reto» de Kini Carrasco

J. CEPEDA CÁCERES. Jueves, 25 de noviembre 2021, 08:39 Comenta Compartir

Siempre ha dicho que «si las lesiones respetan, los límites los pone la cabeza». A sus 56 años, el paratriatleta Kini Carrasco (Cáceres, 16 de enero de 1965) continúa comulgando con su propio ideario, el de la superación personal. Y es que en la hoja de ruta de este deportista nunca falta un espacio en blanco por rellenar, al menos en lo que a gestas se refiere. Hijo Predilecto de Cáceres y Medalla de Extremadura, el veterano deportista ha fijado su mirada en el que, según considera, será «el gran reto» de toda su trayectoria, llegar a los Juegos Paralímpicos de París 2024 casi dos décadas y media después de su última participación en unos Juegos, los de Sídney 2000.

El hoy denominado 'abuelo del paratriatlón internacional' perdió su brazo izquierdo en 1985 tras sufrir un accidente de tráfico. Si bien hasta entonces jugaba al baloncesto, no tardó en reinventarse para hallar posteriormente en el atletismo una vía de escape. Como atleta velocista, Kini Carrasco disfrutó la experiencia de participar en los Juegos Paralímpicos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Sídney 2000. Problemas burocráticos le impidieron competir en los de Atlanta 1996.

Una vez dio el paso al triatlón, el icónico deportista extremeño no tuvo la posibilidad de defender la enseña nacional en las posteriores citas paralímpicas. Algo que puede cambiar en 2024, pues la categoría PTS3 –destinada a aquellos paratriatletas que tienen la coordinación moderadamente limitada en una parte del cuerpo o carecen de extremidades– será incluida en el calendario paralímpico con vistas a París 2024. «Es un reto muy importante porque tengo que intentar que mi cuerpo aguante tres años a este nivel. Meterme en unos Juegos con 59 años sería una auténtica pasada, pero es algo que veo factible objetivamente», explica a HOY henchido de confianza.

La clasificación para los Juegos Paralímpicos de París 2024 atenderá al ranking mundial y serán nueve los deportistas participantes. Actualmente, Kini Carrasco ocupa la quinta posición, aunque con una jugosa ventaja respecto a sus inmediatos perseguidores: «Si soy capaz de mantenerme, entraría. No es nada descabellado, siempre y cuando el cuerpo sea capaz de aguantar. Es un reto no solo para mí, sino también para mi entrenador, para mi fisio, para mi nutricionista e incluso para los propios patrocinadores. Sin ellos no me podría plantear estar en ninguna competición».

Solo durante esta pasada temporada, el deportista cacereño ha conseguido tres títulos mundiales, dos copas del mundo, un europeo, un campeonato de España y dos de Extremadura.