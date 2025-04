La gran noche extremeña de Loida Zabala

Redacción BADAJOZ. Martes, 15 de octubre 2024, 08:16 | Actualizado 12:18h. Comenta Compartir

Fue la gran noche de Loida Zabala en los Premios Extremeños del Deporte 2022 y 2023. La haltera de Losar de la Vera emocionó ... a todos los asistentes en el Conventual de San Benito en Alcántara al recoger la máxima distinción como Premio Extremadura del Deporte de 2023. «En 2022 cuando quedé campeona de Europa pensé que iba a ser muy fácil clasificarme para mis quintos Juegos. Y en 2023 llegó el cáncer y tuve que aceptar que en mi vida por unos años no vería futuro y que habría cosas que iban a ser inalcanzables. Después de un año que me he caído tantas veces, nos hemos levantado en todas y hemos podido ir a París y disfrutarlo con la familia», dijo en su discurso en el que agradecía a las personas que le nominaron y entidades que le han apoyado.

Junto a Loida Zabala fueron reconocidos en las diferentes categorías del año 2023 Daniel Nieto y Paola García (absoluto), Jorge Veiga y Claudia Blanco (promesa), Jorge Arias (entrenador), Antonio Javier Masot Gómez-Landero (árbitro/juez), Capex (entidad) y Media Maratón de Mérida (evento). La Junta también entregó los galardones de la edición pendiente de 2022 que habían recaído en Jorge Campillo con el mayor premio, como mejores deportistas absolutos Juan Valle e Irene Martínez, promesas Carlos Delgado y Telma Trinidad, árbitra Esperanza Mendoza, entrenadora Marta Calamonte, club Magic y evento el Kilómetro Vertical. Ampliar Jorge Campillo recibe de María Guardiola el Premio Extremadura del Deportes 2022. JUNTAEX María Guardiola felicitó a los 22 galardonados con los Premios Extremeños del Deporte 2022 y 2023 y les agradecía que llevaran el nombre de Extremadura allá donde compiten. "Sois los mejores embajadores que puede tener esta tierra, embajadores de nuestros valores". En una gala celebrada este lunes en el Convento de San Benito de Alcántara y al que también asistieron la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga; la presidenta extremeña anunciaba que el proyecto 'Deporte e Inclusión' verá la luz en enero de 2025. Una medida que contempla planes de igualdad y calendarios inclusivos y que, según la jefa del ejecutivo extremeño, "va a ser un referente nacional". Entre otros objetivos, este programa busca contribuir a la consecución de entornos inclusivos en el ámbito deportivo dirigido por las federaciones deportivas extremeñas donde personas con y sin discapacidad promuevan la sensibilización, el respeto y la salud. "Queremos que todos, sin importar su origen, su condición o sus circunstancias, puedan practicar deporte y sientan lo que significa ser parte de algo más grande", remarcó Guardiola. Asimismo, la presidenta extremeña señaló que "estamos verdaderamente comprometidos con que en cada rincón de Extremadura tengamos instalaciones accesibles, que nuestros niños, las niñas, los jóvenes y los mayores, tengan las herramientas para disfrutar del deporte". En este sentido, Guardiola explicó que 85 entidades han sido adjudicatarias de la concesión de ayudas del Plan de Infraestructuras deportivas de este año 2024, un plan al que se han destinado 1,6 millones de euros, 600 mil euros más que anterior convocatoria y en el que se ha podido comprobar el creciente interés que existe y también la necesidad de mejorar las instalaciones deportivas locales. Además, la presidenta de la Junta de Extremadura quiso recordar el compromiso de la administración extremeña con el fomento y apoyo a los deportistas de élite, entrenadores y árbitros, quienes ahora cuentan con un nuevo decreto "mucho más ágil y flexible". Para Guardiola la gala de entrega de los Premios Extremeños del Deporte sirve de "inspiración" para las generaciones futuras. "Los jóvenes de hoy que observan desde las gradas son el futuro del deporte extremeño", subrayaba. "Extremadura tiene una historia forjada a base de trabajo, constancia, humildad y nuestros deportistas son la mejor representación de estos valores", indicó la presidenta. Una trayectoria que ha estado acompañada de sus familias, amigos, entrenadores y clubes. "Hoy, al reconocer vuestros logros, estamos reconociendo también el esfuerzo de una comunidad, que ha creído en vosotros y que os ha apoyado en los días buenos y en los no tan buenos, también", añadía. Ampliar Galardonados con los Premios Extremeños del Deporte en la edición de 2023. JUNTAEX Entre los 22 galardonados, se encuentran la haltera Loida Zabala y el golfista Jorge Campillo, quienes han recibido el Premio Extremadura del Deporte 2023 y 2022, respectivamente, de manos de la presidenta. "Su historia nos enseña que no hay límites cuando la determinación es más fuerte que el miedo, las dudas o los prejuicios de los demás", resaltó Guardiola sobre la atleta losareña. Ampliar Galardonados con los Premios Extremeños del Deporte en la edición de 2022. JUNTAEX De Campillo, que acaba de regresar de Francia y Escocia, la presidenta de la Junta de Extremadura destacó que es "un deportista olímpico que representa los valores inherentes al deporte como es el esfuerzo, como es el respeto a sus orígenes y una competitividad incombustible". Además de al conjunto de deportistas premiados, la presidenta regional también tuvo unas palabras para las menciones especiales del jurado: dos voluntarias que han participado en el desarrollo de los Jedes y de la Vuelta a Extremadura y el director del diario Marca, el dombenitense Juan Ignacio Gallardo. "El deporte no es sólo lo que sucede en el campo, sino también cómo se cuenta. Hay literatura, hay precisión y hay proyección en los narradores, en los comentaristas y en los periodistas. Esa es la filosofía de periódicos como Marca y también de Juan Ignacio, que ha hecho un esfuerzo para que su diario no sólo siguiera los deportes mayoritarios, sino todas las competiciones con el mismo nivel de respeto y análisis", valoraba Guardiola. "Felicidades por haberte convertido en todo un referente del periodismo deportivo", apuntó.

