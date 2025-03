El «gran año» de Jon Rham

Jon Rahm ha hecho balance de la temporada 2023 recién finalizada en Dubái. Y en el blog que el de Barrika tiene en la Federación ... Vasca de Golf y Ten Golf, no ha dudado en afirmar que «ha sido un gran año, ahí están los resultados para confirmarlo». En concreto, en enero y febrero conquistó el Tournament of Champions, el American Express y el Abierto de Los Ángeles, en abril en el Masters de Augusta, fue segundo en el British y finalizó con una gran actuación en la victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup. «Aunque uno siempre cree que podía haber sido mejor, realmente creo que tampoco podemos pedir más», ha escrito Rahm.

Respecto a sus mejores momentos de 2023, el de Barrika se concentra en dos. «El Masters y la Ryder Cup, eso está claro», afirma. «Aunque cada victoria es muy importante para mí», añade. Pero la chaqueta verde de Augusta es un trofeo muy especial para un golfista profesional. «Todavía me quedan unos meses con la chaqueta verde antes del próximo abril, cuando haré todo lo que esté en mi mano por defender el título, por supuesto. La verdad es que creo que todavía no he terminado de digerir la victoria en Augusta y a lo largo de los meses siempre ha sido un momento especial cada vez que me presentaban en el tee de salida de cualquier torneo como campeón del Masters…».

El vizcaíno, que lució la chaqueta cuando hizo el saque de honor en el Chase Field de Phoenix en un partido de beísbol, admite que «tampoco soy mucho de ponerme la chaqueta verde en público, aunque, como les dije a los periodistas españoles en Dubai, también me la he puesto en privado, en casa, para enseñarla a los amigos y familia. No demasiadas veces, de todas formas, no os vayáis a creer». Eso sí, confía en lucirla en San Mamés para realizar un nuevo saque de honor.

En su repaso a 2023, Rahm hace hincapié en que el año se puede dividir en dos partes. «Los triunfos se concentraron mucho en los primeros meses y es verdad que después del triunfo en el Genesis no volví a sentirme tan cómodo desde el tee, son las cosas del golf, aunque en Augusta encontré la manera de poner la bola casi siempre en juego. Y también es cierto que en los últimos torneos que he jugado este año me he sentido de nuevo un poco mejor con el driver. La última prueba es precisamente la de la ronda de este domingo en Dubai».

En su última actuación, reconoce que «fue un final muy divertido de torneo y de temporada, pegando muchos golpes buenos, jugando muy bien de tee a green y sintiéndome muy cómodo en el campo. Fui 'más Jon' que los días anteriores». Y aunque todavía no quiere pensar en 2024, sí que tiene trabajo por delante para preparar la temporada. «En las próximas semanas me iré a San Diego para probar todo el equipo del año que viene, el nuevo material, y terminar de configurar mi bolsa completa con la que empezaré a entrenar y a preparar el primer torneo del año, que volverá a ser el Sentry en Hawai. También tengo que terminar de cerrar mi calendario para 2024, aunque no habrá muchos cambios respecto al de este año».

En cuanto a sus objetivos, es muy claro. «Son muy sencillos: tratar de seguir jugando un buen golf, tratar de hacerlo muy bien en los Grandes y de ganar el mayor número de torneos que pueda», se despide el golfista de Barrika.