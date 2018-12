VOLEIBOL / SF2 Gómez, satisfecho por la Copa, pero exige más Martes, 18 diciembre 2018, 08:23

Apenas habían pasado unos minutos desde que el árbitro que dirigió el partido que enfrentó al Extremadura Arroyo y al CV Sestao, Antonio del Toro, pitase el final, cuando el técnico extremeño, Adolfo Gómez, hizo piña con sus jugadoras y afirmó: «estemos orgullosos de lograr el primer objetivo de la temporada, jugar la Copa de la Princesa, pero no nos confundamos, tras la merecida celebración toca trabajar más y mejor». Gómez continuó su discurso señalando que era «una lástima» que se hubiera escapado el título de campeón de invierno por el set encajado ante el conjunto vasco, «pero estas cosas pasan y no vale ya afligirse por lo pasado, pero sí aprendamos la lección para no volver a caer en el mismo error». El técnico cacereño, tras volver a felicitar a sus jugadoras por el noveno triunfo consecutivo y la clasificación para la competición copera, les recordó que el próximo sábado deben afrontar otro encuentro de Superliga Femenina 2 (SF2), ante el CV leganes.com, «un rival muy complicado, que ya nos ganó en el partido inaugural de la temporada (3-2) y que nos exigirá jugar a nuestro mejor nivel». La formación cacereña disfrutará de una semana de vacaciones coincidiendo con el parón navideño.