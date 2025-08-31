Una fuerte bajada de tensión obliga a Miriam Casillas a abandonar en el Europeo

Redacción BADAJOZ. Domingo, 31 de agosto 2025, 10:54 Comenta Compartir

La triatleta extremeña Miriam Casillas no pudo finalizar este sábado el Campeonato de Europa celebrado en Estambul y acabó siendo atendida por los servicios sanitarios a causa de mareos por una bajada de tensión. La deportista olímpica nacida en Badajoz tuvo que retirarse de la competición al notar fuertes dolores menstruales.

Casillas no se notó bien desde el inicio pero eso no le impidió tomar las riendas de una escapada en bici para intentar enganchar al grupo de las líderes. Lo intentó hasta la última vuelta de ciclismo, cuando volvió a ser absorbida por el segundo pelotón al no encontrar colaboración suficiente para recortarle tiempo a la cabeza.

La internacional del Triatlón Ferrol llegó a la segunda transición rondando el top-30 pero mediada la primera vuelta tuvo que abandonar. Sara Guerrero, sexta, y Marta Pintanel, octava, fueron las mejores españolas en una prueba que ganó la belga Jolien Vermeylen (01:55:35).