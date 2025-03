Nada frena a Loida Zabala

Si hubiera algún disfraz apropiado para ella, ahora que estamos en plena vorágine de carnavales, sería el de superheroína. Y tal vez se quede corto, ... porque lo de esta chica es de otra galaxia. De sobra es conocida su capacidad para salvar obstáculos, escalar los muros de la vida, pero en esta ocasión se ha superado. Hablamos de Loida Zabala, la mujer capaz de levantar el doble de su peso, a quien no le frena ni el cáncer en estado avanzado que le diagnosticaron a finales de octubre. Este fin de semana, la halterófila de Losar de la Vera ha revalidado su décimonoveno título nacional consecutivo de Para Powerlifting en el Campeonato de España de Madrid, al que llegaba tras solo un mes de entrenos y después de parar en seco cualquier atisbo de preparación debido al tratamiento de quimioterapia en pastillas contra su tumor de pulmón con metástasis en el cerebro, hígado y riñón.

«Estoy muy feliz. No me imaginaba para nada que levantaría 70 kilos porque hace menos de un mes apenas podía con 40. Estoy superemocionada por eso». Son 19 los entorchados españoles que atesora la extremeña, todos seguidos. Nadie le hace sombra en nuestro país desde hace dos décadas, hasta cuando no está al nivel de prestaciones que puede dar, pero este último de Madrid, obviamente, no le deja el mismo sabor. «Claro, este es muy especial, porque se junta con un objetivo de vida, por lo que ha sido más emocionante».

Loida tiene en mente París, la que sería su quinta participación en unos Juegos Olímpicos. No va a permitir que nada se interponga en su camino. Así que ya piensa en marzo y en Egipto, donde si todo sigue bien competirá en la Copa del Mundo. «Por supuesto que habrá más nivel porque estarán allí las mejores del mundo y todas irán a por marca para los Juegos Paralímpicos». La marca para París 2024 ya la tiene al levantar 98 kilos en el Mundial del año pasado, pero debe refrendar su condición como integrante de las ocho mejores del mundo. Ahora mismo es la quinta del ranking. «No pienso en otra cosa que no sea París. Y ahora que ya no tengo los tumores cerebrales puedo entrenar tranquila. Llevo entrenando desde principios de enero y cada vez mejor».

«En España conocen muy bien mi historia y me han aplaudido mucho en este campeonato. Creo que les he tocado la fibra y me ha gustado mucho sentir el cariño de la gente» Loida Zabala

El 4 de marzo tiene pruebas médicas donde espera que se confirmen los grandes resultados que le dieron la última vez. Las nueve masas tumorales detectadas habían desaparecido, además de que los tumores en pulmón e hígado se habían reducido drásticamente. «Me encuentro muy bien, sigo tomando la medicación, espero que todo vaya evolucionando bien y el día 4 de marzo me den buenas noticias», informa Zabala, que también se ha recuperado de los trombos e inflamaciones que le estaban produciendo los corticoides porque ya no los está tomando. «Parece que el cuerpo ya va despertando. Es cierto eso de la memoria muscular. A pesar de la medicación que estuve tomando entre noviembre y diciembre, que me absorbió bastante músculo, poco a poco se va desarrollando. Sigo con el tratamiento del cáncer, pero ya no tomo los corticoides, que me habían quitado la fuerza. Ahora no me impide evolucionar en el gimnasio».

Tras el shock inicial cuando le confirman la angustiosa enfermedad, Loida Zabala va retomando su anterior vida activa mientras de momento los fármacos hacen su trabajo. Entrenos, su trabajo como teleoperadora en el teléfono de emergencias madrileño 012, su fundación, etc. De hecho, cuando charlamos con ella este lunes a mediodía acababa de salir del gimnasio y nos atendía mientras conducía, con el manos libres por supuesto. «Mi vida va volviendo a la normalidad, ahora pronto espero volver a dar conferencias, el trabajo, etc. En noviembre me dijeron que tenía que parar todo y descansar lo máximo posible. Imagínate el cambio. Hay que tener mucha paciencia para ello. No te crees al principio cuando te cuentan lo del cáncer. Me costó creérmelo, de verdad».

«Me dicen que soy un ejemplo para los demás, pero yo no tengo nada especial, todas las personas tienen esa fuerza interior» Loida Zabala

Desde el coche la losareña se muestra muy satisfecha por lo logrado y el impacto que su tesón y valentía causa en la gente. «En España conocen muy bien mi historia y me han aplaudido mucho en este campeonato. Creo que les había tocado la fibra y me ha gustado mucho sentir el cariño de la gente», valora.

La forma en la que afronta su situación cala en los demás, que la ven como un claro ejemplo de superación, aunque ella se quita cualquier mérito que emana de su forma de ser. «Me dicen mucho que soy un ejemplo para la gente, pero es que yo no considero que tenga nada especial. Cualquier persona puede adaptarse a los cambios y esa fuerza interior la tiene todo el mundo, pero a lo mejor no se han visto en esa situación y no se conocen lo suficiente». No sabemos si eso es cierto o no, lo que sí es seguro es que ella tiene ese instinto muy desarrollado.

Cuestionada sobre si hay algo que pueda frenarla, contesta que no lo sabe. «De verdad que no lo sé. Lo veremos en junio, si ya me confirman esa clasificación para París. Mi fuerza la saco de la pasión por las cosas, el seguir centrándome en hacer lo que me gusta. Es lo que me da la vitalidad». Fuerza le sobra.