Fran Muñoz. J. DÍAZ
VOLEIBOL / SM2

Fran Muñoz apuntala el bloqueo del CV Almendralejo

Juan Francisco Frías seguirá un año más en el club extremeño, pasando a asumir el rol de capitán tras las salidas de Barrios y Trujillo

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:49

El Club Voleibol Almendralejo Extremadura anunció este miércoles la incorporación de Fran Muñoz como nuevo jugador para la temporada 2025-2026 de la Superliga 2 masculina, que dará inicio el próximo 4 de octubre. El central sevillano, de 22 años y 1,94 metros de altura, se formó en las categorías inferiores del CV Arahal y destaca por su potencia física y agilidad en el bloqueo, lo que lo convierte en una pieza clave tanto en defensa como en ataque, según destacan desde el club extremeño.

En la temporada pasada, Muñoz sumó 28 bloqueos y 150 puntos de ataque, consolidándose como uno de los jugadores revelación de la liga. Sobre su fichaje, el jugador afirmó estar «muy contento de unirme al club, donde podré seguir creciendo como jugador y como persona. Deseando empezar y dar lo mejor de mí, además de jugar como local en un pabellón que aprieta tanto».

La llegada de Muñoz supone el regreso del apellido a las filas del CV Almendralejo, tras el paso exitoso de Manu Muñoz hace dos temporadas. El entrenador Antonio Morán será el encargado de dirigir nuevamente el proyecto con el que el club busca ser protagonista en la liga.

En el capítulo de renovaciones, Juan Francisco Frías seguirá una campaña más defendiendo la camiseta del Club Voleibol Almendralejo. Por personalidad y experiencia asumirá uno de los roles principales de capitanía tras las ausencias de Barrios y Trujillo.

El central de 1,98 de altura viene de ser uno de los mejores centrales la pasada campaña y segundo máximo bloqueador. Será su segunda temporada en el equipo de su ciudad.

