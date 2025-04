Flavia Lima: «La clave del 'siete de siete' es el compromiso con el trabajo y el respeto»

REDACCIÓN BADAJOZ Martes, 22 de noviembre 2022, 13:12 Comenta Compartir

Flavia Lima afirma sentirse «orgullosa y satisfecha» con el arranque protagonizado por su equipo con pleno de siete victorias en las siete primeras jornadas disputadas. La entrenadora del Extremadura Arroyo señala que la clave de este fantástico inicio «es el compromiso de las jugadoras con el trabajo, con lo que yo digo, en definitiva con el respeto a todo lo que significa el equipo».

Lima subraya que este espectacular comienzo de campaña, en el que se han logrado todos los puntos en juego, 21 de 21, "no deja de ser otra cosa que lo que se vio en pretemporada, en la que también ganamos todos los encuentros". La entrenadora del club arroyano asimismo incide en el hecho de que a pesar de ser un grupo amplio, formado por catorce jugadoras, cuatro de ellas juveniles, "todas han asumido desde el principio que este es un deporte colectivo, que desde el principio había que estar al pie del cañón porque no se trabaja igual con x derrotas, que con x victorias".

"Creo -prosigue-, que otro de los factores de este comienzo es la preparación que seguimos desde el uno de septiembre, porque cada jugadora disfruta, hay mucha pasión en lo que se hace y eso propicia siempre la superación y que se pueda optar con más garantías a las metas fijadas".

No obstante, Flavia Lima sostiene que "aún queda mucho camino por recorrer. Estamos en buena disposición de poder lograr el primer objetivo de la campaña, la clasificación para la Copa Princesa, pero hay que seguir con el mismo nivel de intensidad, porque se puede ganar o perder, pero siempre hay que dar lo máximo". En este sentido y a falta de cuatro jornadas para el parón navideño, Lima advierte que "somos el equipo a batir, todos los conjuntos querrán batir al líder invicto y eso significa que no se debe bajar la guardia, siempre mirando al próximo partido, en este caso, al RGC Covadonga". "Si miramos atrás, al camino recorrido desde que comenzó el trabajo el 1 de septiembre, todo es muy bonito, pero no nos podemos quedar en eso, porque lo más bonito está por llegar, y para eso es necesario continuar con nuestra planificación de trabajo, y como decía antes, con el disfrute de lo que se hace, porque eso permitirá que sigamos mejorando y avanzando", concluye Flavia Lima.

Temas

Voleibol