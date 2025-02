Flavia Lima: «El ascenso sería la historia perfecta para el libro sobre mi etapa aquí»

Este verano, Flavia Lima tenía encima de la mesa suculentas propuestas de la élite para dirigir banquillos de primer nivel, pero no se planteó esa posibilidad. Su implicación y una cuenta pendiente con el Arroyo se lo impedía. Tras un curso cuyo rendimiento del equipo ... no cumplió con las expectativas, la entrenadora brasileña se negó a bajarse del barco. Poco se le podía achacar acuciada por múltiples factores que exiliaron al conjunto extremeño de su hábitat como aspirante al ascenso.

Séptimo a 21 puntos del liderato fue el capítulo gris que se negó a firmar como epílogo tras casi una década al servicio de la entidad. «Este club siempre ha hecho mucho por mí y la campaña pasada acabó de una manera muy dura en todos los sentidos y así no me quería marchar. Cuando ocurra quiero que sea dejándolo en lo más alto».

No era un sacrificio, sino más bien una apuesta, porque la localidad de la comarca del Tajo-Salor le otorga un rico patrimonio de lo intangible decisivo para su ámbito personal. «Tengo mi familia aquí. Que mi niño de cinco años pueda crecer en un pueblo hace mucho. Hay momentos en los que hay que poner las cosas en una báscula». Y se siente plenamente identificada con el estilo de vida de una región que de alguna manera ya siente como suya. «Soy muy feliz aquí, en el tiempo que llevo en Extremadura siempre hablo de la calidad humana de la gente, que hace querer seguir luchando más por ellos».

Eso le facilitó mucho las cosas al presidente, Adolfo Gómez, para rubricar una renovación que era pilar maestro de un proyecto cuya prioridad pasaba «por rescatar esa esencia que se había perdido, ver el pabellón lleno y vibrando con su equipo luchando en la parte de arriba». No fue difícil, porque firmar por el Arroyo aunaba seguir en casa, «porque aquí me encuentro en familia», y al mismo tiempo embarcarse en un nuevo desafío. Sobraban los alicientes al frente de una estructura que ella mismo contribuyó a levantar desde sus cimientos tras su llegada en 2008. Se marchó en 2014, pero regresó seis años después en plena pandemia simultaneando su labor en la pista con la pizarra en la primera campaña, para luego centrarse en la parcela técnica. «Es una satisfacción y un orgullo ver el crecimiento de las chicas, porque cuando estaba como jugadora eran recogepelotas y hoy forman parte de mi plantilla».

Desde el punto de vista deportivo, los resultados han dado la razón a ambas partes, porque el Arroyo certificó su clasificación para el playoff a Superliga como segundo y empatado a 60 puntos con el primero. «Contenta y orgullosa por el trabajo desarrollado y la consistencia que hemos demostrado». Porque desde que se inauguró el curso, la regularidad ha sido la cualidad más notoria de su grupo, que encadenó toda una vuelta sin hincar la rodilla. «Nos dio mucha confianza y eso aporta tranquilidad para seguir trabajando». Incluso cuando se presentan los baches, que en el caso de las arroyanas aparecieron tras la disputa de la Copa Princesa. «Tuvimos un bajón de rendimiento por lesiones, que es normal, pero luego nos recuperamos». En enero encajaron las dos únicas derrotas, frente a La Laguna y Cuesta la Piedra, ambas lejos del Municipal, donde se han mantenido inexpugnables.

«Decisión, ambición y ganas» fueron los mandamientos que resonaron en las paredes del vestuario desde el verano. «Una jugadora que no tenga afán por conseguir siempre más no sirve para este equipo». Un mensaje que ha calado hondo y que se ha visto reflejado en los partidos, «porque ha habido varios momentos en los que íbamos por debajo en el marcador y hemos sabido mantener la tranquilidad para no rendirnos».

Reconoce que en su tercer año como entrenadora es cuando se ha alcanzado un equilibrio en el plantel que ha contribuido a que se cumplan los objetivos. «En 2022 tenía un equipo demasiado experimentado y el anterior era demasiado joven».

Tras afrontar el último compromiso de la etapa regular, ahora restan algo más de tres semanas para un playoff que tendrá lugar del 21 al 23 de abril y cuya sede estaba previsto que se supiera este martes, pero su anuncio se retrasó. «Estamos nerviosas, todas mirando el móvil, más por saber el grupo y poder estudiar a los rivales que por el lugar donde iremos». En cuanto a los aspirantes, no ve un claro favorito, especialmente con un formato tan exigente, pero sí concede al factor cancha cierta relevancia a favor del anfitrión. Arroyo y Cuesta Piedra representarán al grupo A; Barça y Premiá de Dalt, al B; y Melilla y Benidorm, al C.

Flavia Lima celebró en 2013 un ascenso a la máxima categoría del voleibol con el Arroyo y tiene la posibilidad de cerrar el círculo. «Sería la historia perfecta para un libro de mi etapa aquí. Sería completar un sueño volver a tener a Arroyo en la élite y un equipo extremeño en la primera división».

Jugadora, entrenadora y ¿algún día presidenta del club? «Sería más adelante, porque disfruto como una niña pequeña con lo que hago ahora, pero por qué no en un futuro». No mira más allá de la fase de ascenso, ni siquiera para plantearse el siguiente paso. «En la tarde del día que acabemos empezaré a pensarlo», explica.