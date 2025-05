Fischer y Murillo amplían sus ventajas

Lunes, 19 de mayo 2025, 08:50 Comenta Compartir

La segunda prueba de la Copa de España XCM 2025 se disputaba en la localidad pontevedresa de Cuntis, IX Ruta do Lacon, y contaba con la presencia del Extremadura-Ecopilas UCI MTB Team, que llegaba a tierras gallegas con tres deportistas, donde dos de ellas, Natalia Fischer y María Reyes Murillo, lograban la victoria en sus respectivas categorías y salen más reforzadas de la clasificación general provisional. En categoría élite, Natalia Fischer no dejaba lugar a dudas y llegaba primera con un tiempo de 4 horas y 10 minutos. En segundo y tercer lugar llegarían las integrantes del RG Bikes-Scott Team, Lara Lois (4:27’34”) y Tamara Seijas (4:37’12”). En cuarto lugar y mejor sub 23 lo hacía la extremeña María Reyes Murillo (4:38’32”). Por su parte, Raúl Rodríguez sufrió una caída que le obligó a abandonar la prueba.