Fallece Tori Bowie, la última velocista campeona de EE UU, a los 32 años

La estadounidense Tori Bowie, triple medallista olímpica en Río 2016, ha fallecido a los 32 años, según ha informado su agencia de representación. «Estamos devastados de compartir la muy triste noticia de que Tori Bowie ha fallecido. Hemos perdido una clienta, querida amiga, hija y hermana. Tori era una campeona... ¡un faro de luz que brillaba tanto! Estamos realmente desconsolados y nuestras oraciones están con la familia y los amigos», señala el comunicado, en el que no precisa las causas de su fallecimiento. Según informó la página web TMZ, fue encontrada muerta el martes en Florida.

La norteamericana logró la plata en los 100 metros, el bronce en los 200 y el oro en el relevo 4x100 en la cita brasileña. También fue doble campeona mundial en Londres 2017 en 100 y 4x100, y bronce en los 100 en Pekín 2015, entre otros logros. De hecho, Bowie es la última gran campeona estadounidense en los 100 metros, con su oro en el Mundial de 2017. Desde entonces, el dominio jamaicano ha sido abrumador y han copado los podios de juegos y mundiales. En aquella final de Londres, Bowie se impuso con una marca de 10,85, una centésima menos que Marie-Josée Ta Lou. Bowie se convertía así en heredera de Carmelita Jetter, oro en el Mundial de 2011 en el hetómetro. Sus mejores marcas datan de 2014 (6.95 en la longitud), 2016 (10.78 en los 100) y 2017 (21.77 en los 200).

Su última gran competición fue el Mundial de Doha, en el que logró un cuarto puesto en la longitud con un mejor salto de 6.81 (-0.4). En los 100 metros, prueba en la que defendía el título logrado dos años atrás en la capital británica, no pasó de unas semifinales que no llegó ni a disputar. Algunas fuentes indican que sufría una fuerte depresión y que eso le había apartado de las pistas. De hecho, Bowie no competía desde el 4 de junio de 2022, cuando fue quinta en los 200 en una reunión disputada en Florida con una discreta marca (23.60). Un año antes, ni siquiera había participado en los trials para los Juegos de Tokio.

