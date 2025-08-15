Fabio y Corrales renuevan con el CV Almendralejo

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:04 Comenta Compartir

El CV Almendralejo suma dos nuevas renovaciones para su plantilla. Seguirá un año más Iván Corrales, opuesto malagueño de 1,90, máximo anotador del equipo con 381 puntos y el séptimo mejor sacador de la competición con un total de 36 saques directos. Le acompañará Fabio García-Moreno, jugador de la casa con 1,98 que destaca por desempeñarse en distintas posiciones, jugando el curso pasado como receptor, opuesto y colocador.