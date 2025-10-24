Los extremeños juegan en casa ante madrileños

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Viernes, 24 de octubre 2025, 21:39 Comenta Compartir

La séptima jornada en el grupo 4 de Segunda B que van a disputar este sábado los dos representantes extremeños, lo harán ante rivales directos en sus presentes objetivos.

El Grupo López Bolaños ejercerá como local por segundo fin de semana consecutivo midiéndose al Ciudad de Torrejón (17.00 horas), mientras que el Jerez Futsal jugará también en su cancha frente al Alcorcón (18.30).

El GL Bolaños está obligado a no ceder puntos como lo hizo la jornada pasada, cuando se dejó empatar por El Álamo, para mantenerse entre los cuatro primeros clasificados, a lo que aspira el Torrejón. Los fontaneses son segundos y distancia por 3 puntos a sus rivales del sábado, que son octavos, lo que da clara muestra de la igualdad que existe en estos momentos en el grupo.

Los madrileños, como visitantes, han ganado, perdido y empatado en una ocasión cada una. La vez que ganaron fue en Jerez en la jornada inaugural. El partido es importante para ambos ya que está en juego una plaza de playoff de ascenso.

Por su parte, al Jerez le rinde visita un Alcorcón que está al límite de la zona de descenso, 5 puntos por delante de unos jerezanos que son colistas sin conocer la victoria aún.

Ese es el mayor y único propósito que tienen, romper esa mala racha, para empezar a escalar posiciones tras un inicio pésimo, y qué mejor manera que hacerlo que sumando un triunfo ante un rival directo y con el apoyo de la afición.

Temas

Fútbol sala