El extremeño Alberto Ginés, candidato al premio Laureus como mejor deportista de acción

🤩 Introducing the Nominees for the Laureus World Action Sportsperson of the Year Award:



🏄‍♂️ @italoferreira

🧗‍♂️ @albertogines_

🛹 @yutohorigome

🏄‍♀️ @rissmoore10

🛹 @MomijiNishiya

🚴‍♀️ @bethanyshriever#Laureus22 pic.twitter.com/vAkSHYh3AI