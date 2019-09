«En Extremadura, a través de la FJyD, se ha dado un salto importante en el apoyo a los deportistas» Fundación Jóvenes y Deporte REDACCIÓN Miércoles, 4 septiembre 2019, 10:29

Hablamos con Isabel Yinghua Hernández, nadadora paralímpica emeritense que competirá en los próximos días en los Campeonatos del Mundo de su especialidad, y que espera repetir en Tokio la presencia en unos Juegos Paralímpicos que ya serían sus terceros, tras Londres y Río de Janeiro, donde acarició la medalla con el cuarto puesto logrado en los 100 metros mariposa.

Ahora, cuando descuenta minutos para lanzarse de nuevo a la piscina y competir en Londres en los Mundiales de Natación Adaptada de 2019, queremos saber cómo se encuentra y que sensaciones tiene para esta cita, a lo que responde sin dudar que llega a ella «con muchas ganas de estar ya en la competición, que es lo que nos gusta a los deportistas, y disfrutar y ver lo bien que nos está yendo a mí y a mis compañeros en las últimas competiciones».

Isabel Yinghua Hernández.

En concreto, Isabel volverá a depositar gran parte de sus esperanzas y metas en varias especialidades y distancias, pero, sobre todo, como ella misma dice, «dónde tengo más opciones de medalla es en los 100 metros mariposa… y ese es el objetivo, hacer una buena marca y estar entre las 3 primeras del mundo».

Pero hasta llegar a estos mundiales (y ojalá a la cita en tierras niponas en 2020), los deportistas siempre dejan detrás un proceso importante de preparación física y mental cuyos picos de forma deben coincidir con estos momentos culmen de su temporada. La nadadora extremeña destaca por ejemplo que «siendo sincera, la preparación ha sido muy dura, además de por la carga y exigencia de los entrenamientos, porque, un año más, ha habido problemas y nos han tenido que cambiar de fecha de celebración del Campeonato del Mundo como ya sucedió en México hace dos años. Evidentemente eso afecta a la planificación y, obviamente, en el modo que afrontas mentalmente cualquier competición, pero más si cabe en una cita internacional. Al final lo único que puedes hacer es concienciarte, te adaptarte e intentar llegar al cien por cien a la competición más importante de este año previo a los Juegos Paralímpicos».

Precisamente, la cita en tierras británicas será una nueva oportunidad para Isabel Yinghua Hernández de conseguir la mínima paralímpica en los plazos establecidos, aunque después quedarán más oportunidades de lograrlo en citas nacionales y continentales.

Para ello, como la propia deportista explicaba anteriormente, la preparación mental es igual o más importante que la física, valorando esta necesidad de trabajar el aspecto psicológico como «un entrenamiento más que realizo con mi coach Mónica Pascual», pero al mismo nivel de importancia en la planificación e incidencia sobre él que con el resto de aspectos físicos como técnica, resistencia, velocidad, etc.

Gran parte de ese trabajo psicológico debe realizarlo el deportista en solitario, pero además de con las sesiones con los coach, un papel de bastante importancia lo juegan el entorno y los más allegados. Para Hernández, «el entorno es una parte fundamental. Por ello, aunque estamos separados de familiares y amigos, cuando estas en un Centro de Alto Rendimiento, al final convives en un buen ambiente con gente que persigue retos como los tuyos, por lo que unos y otros acabamos retroalimentándonos de ese esfuerzo, te inspiras en la forma de trabajar y entrenar de otras compañeras y compañeros y todo ello te impulsa a llegar más lejos».

Pero el deportista de modalidades individuales no tiene por qué estar sólo, además de compañeros, amigos, familiares y entrenadores, valoran en gran medida la aportación y constancia de patrocinadores e instituciones. En el caso de la emeritense, considera que «la verdad es que Extremadura, a través de la Fundación Jóvenes y Deporte y la Junta, ha dado un gran salto en cuanto al apoyo hacia sus deportistas de un modo muy positivo. Cosa que hay que valorar y agradecer, porque todo suma, y hay que seguir creciendo. Creo que las instituciones regionales se han dado cuenta que para mejorar los resultados hay que invertir y apoyar a sus deportistas».

Sin embargo, toda esa vorágine que rodea al deporte y sus protagonistas no debe distraerles de lo verdaderamente importante para ellas y ellos: la competición. En ese sentido, nuestra protagonista que afortunadamente, para ella, «no es complicado abstraerse y centrarse en el deporte, todo lo contrario. Creo que los deportistas en ocasiones podemos llegar a obsesionarnos demasiado con algunas cuestiones deportivas y lo bueno es tener otras cosas que te saquen de la rutina y que te distraigan de los entrenamientos. Muchas veces te ayuda a ver las cosas de otra manera o simplemente despejar la mente para volver a empezar con más fuerza».

Isabel mira ya a los Campeonatos del Mundo, con ganas de volver a estar en el agua, donde la concentración es máxima y el ruido exterior, el de las gradas y de todo lo que no sea deporte, desaparece casi por arte de magia. Nos despedimos de ella deseándole suerte y pidiéndole que sea ella quien formule un deseo para los deportistas de nuestra región, a lo que responde con seguridad «que logren sus metas y que en Extremadura se siga trabajando con los deportistas como se viene haciendo en los últimos tiempos, con mucho respeto y apostando por la igualdad».

