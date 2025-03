Extremadura rompe el hielo en la escalada

Manuel García Lunes, 17 de enero 2022, 07:28 Comenta Compartir

En los años 80, un grupo formado por nueve intrépidos extremeños protagonizó en las islas Spitzberg un hito como pioneros en el alpinismo nacional con su incursión en el círculo polar ártico, una de las primeras expediciones profesionales españolas que se registraron hace ya más de 40 años. Ese germen de conquistadores, exploradores y descubridores tan asociado al ADN extremeño lo encarnan ahora quienes abren el horizonte en el sector de la escalada adentrándose en el dry tooling, disciplina mixta que se ha ido popularizando y se estima que para 2030 puede ser incluida en el programa de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Tras varios años sin combinado nacional, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada decidió realizar el pasado año una convocatoria de detección de talentos. En el casting fueron elegidos cinco extremeños de los siete que se presentaron: Pablo Rodríguez (sub-22), Javier Paredes y Jorge Veiga (sub-19) y Maite Vila (sub-14), liderados por una auténtica figura de la escalada deportiva en España como el cabezueleño Javier Cano (que participa en categoría absoluta), mentor en el proceso de preparación de ese grupo como técnico de la Federación Extremeña.

El quinteto ha garantizado su presencia en el Campeonato del Mundo, que se celebra en Suiza del 26 al 30 de enero. Disputarán una ronda clasificatoria, semifinales y la final, en caso de clasificarse, y Javier Cano no lo duda, «es nuestro primer año, pero el objetivo es llegar a semis mínimo, siendo ambicioso. Estamos muy motivados, pero somos realistas, porque en países como Rusia o Canadá hay mucho hielo y es un deporte muy habitual».

Hace unos días completaron una concentración en Benasque como test previo de cara a la cita internacional y al Europeo de Finlandia previsto para febrero. Allí realizaron actividades en roca, pero lo más habitual es trabajar en los rocódromos simulando situaciones específicas que puedan darse en la competición.

La característica más definitoria de esta vertiente mixta es su alto componente técnico. «Los pasos son amplios, con movimientos específicos como el yaniro», explica Cano. Pero la mayor particularidad, y lo que le confiere espectacularidad, es que entran en juego dos complementos. Los piolets son unos ganchos curvos acabados en punta que sustituyen a los dedos como motor de avance, son el apoyo para las manos y se engarzan en unos pequeños agarres colocados sobre un panel de madera, en el que se superponen bloques de hielo o cascadas adosadas a la estructura. En ocasiones, los escaladores sujetan los piolets con la boca mientras aseguran con ambas manos los anclajes. Además, en los pies se usan crampones, unos utensilios metálicos de tracción que se colocan en la suela de la bota para posibilitar la adherencia.

Una complicación reside en que no hay tacto directo con los soportes e implica «muchas horas, práctica y atención para llegar a ese control para que detectes si está bien o mal puesto según la vibración y la estabilidad», explica. «Es la diferencia entre jugar a la pelota vasca y a un deporte de raqueta, el segundo precisa coger el 'feeling' con el implemento». En el dry tooling la fuerza motriz procede del tren superior en el que los brazos soportan el mayor esfuerzo, mientras que en la escalada deportiva convencional entran más en juego los dedos. Los extremeños se han especializado de momento en la vertiente de dificultad, que consiste en subir lo más alto posible. «La de velocidad es más complicada de entrenar».

La falta de recursos, instalaciones y entornos próximos es el principal hándicap para los impulsores de la región. No hay zonas habilitadas y el propio Javier Cano se ha visto obligado a costear de sus ahorros la adaptación de una zona en su lugar habitual de entrenamiento, el Cereza Wall de Plasencia, colocando unos paneles de madera para que no se dañen las presas al clavar los piolets y los crampones. «Pero hay una limitación que no tenemos, que es las ganas», remarca.

Al aire libre, lo más cercano es Béjar, pero es insuficiente y limitado su acceso, «ya que cuando toca un buen año las condiciones se dan durante un mes, y ahí nos vamos como locos picando todas las cascadas», comenta José Antonio García Regaña, presidente de la Federación Extremeña de Montaña y Escalada, que asegura que se está haciendo una apuesta importante pese a las trabas. «Somos extremeños y estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad».

Las razones de que exista un caladero de promesas que puedan practicar esta disciplina más propia de países nórdicos residen en el trabajo de base, con un proceso muy minucioso desde la época escolar que mete el gusanillo de la escalada en todas sus vertientes desde etapas tempranas. «La detección de talentos es fundamental, seleccionando a pequeños desde los 7-8 años», recalca García Regaña.

Una alternativa

El dry tooling se convierte además en una alternativa para casos como el de Pablo Rodríguez, componente de la selección española, «que competía a nivel internacional y decidió abandonar la escalada deportiva porque empezó desde pequeño y al final notas el cansancio. Es otra motivación y un atractivo, porque es algo parecido, pero nuevo», comenta el directivo.

También cautivó a Javier Cano, cuya mente inquieta y ávida de nuevos retos le atrajo hasta esta modalidad. Aprovechando la época invernal complementa su calendario con el dry tooling, que «me permite aprender movimientos nuevos. Después de 16 años sigo con la ilusión por descubrir de un niño pequeño y eso es guapísimo». Su objetivo es darle visibilidad, acercarlo a la gente y llamar así la atención de los patrocinadores, porque de momento todos los gastos corren a su cargo. En las dos modalidades ha sido un precursor, «intentando romper el hielo y facilitar el camino a los que vienen después. Hacerles ver que viviendo en Extremadura se puede ser campeón de España, que gente de aquí lo entrena y acude a competiciones internacionales».