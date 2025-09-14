El Extremadura Arroyo celebra los 15 años de la Peña Afición
Los aficionados pueden recoger sus carnés de socios en el expositor habilitado en la Plaza de la Constitución durante la feria de septiembre
R. H.
Badajoz
Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:15
Jugadoras, técnicos, directivos y peñistas celebran el 15º aniversario de la fundación de la Peña Afición Voleibol Arroyo, en un expositor montado en la Plaza de la Constitución, como una de las actividades englobadas en el Día de la Familias Arroyanas.
En el estand dispuesto en la plaza durante la feria de septiembre se pueden recoger los carnés de la temporada 2025-26, aparte de diferentes productos promocionales y equipaciones deportivas.
En el transcurso de esta iniciativa, las jugadoras fueron presentadas a la afición que pasaba por el puesto, en medio de un ambiente de convivencia y diversión.
