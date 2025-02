La explosión de Paula Josemaría

MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Martes, 22 de octubre 2019, 08:51 Comenta Compartir

Comedida, sin estridencias, con un discurso jalonado por la humildad y exento de alardes pero sin recurrentes muletillas de falsa modestia. Paula Josemaría, a punto de cumplir 23 años (Moraleja, 31-10-1996), es plenamente consciente de que ha escalado con inusitada celeridad varios puertos de montaña del World Padel Tour en 2019. Séptima del ranking individual y una de las revelaciones del circuito, su juego maravilla fruto de una miscelánea de técnica, pundonor y explosividad. «Por mi forma de ser lo estoy gestionando bien», relata reposadamente respecto a su imparable evolución.

En los albores de la temporada, ella y su compañera, la veterana portuguesa Ana Catarina Nogueira, aspiraban a colarse entre las ocho mejores parejas del mundo. «Para eso teníamos que hacer cuartos de final en casi todos los torneos que jugáramos». Pero a la primera de cambios se plantaron en la semifinal del Marbella Master, dando la campanada ante las favoritas, Cata Tenorio y Beatriz González, por un doble 6-3. Una sorpresa mayúscula que no pudieron refrendar ante Marta Ortega y Marta Marrero en la final.

Más tarde se demostraría que no era fruto de la casualidad. «Pensamos que nos pudo salir un buen torneo, pero lo difícil era permanecer en el mismo nivel, y lo hemos conseguido». No fue una irrupción fugaz y efímera. Desde el mes de mayo han llegado, como mínimo, hasta los cuartos de final en cada competición en la que han participado.

«Desde pequeña pensaba en ganar un torneo WPT. He tenido la suerte de sentir eso; es indescriptible»

En un verano espectacular lograron meterse en la última ronda del Euro Finans Swedish Padel Open, en junio, y del Mijas Open, en agosto. En la localidad sueca de Bastad, Paula y Ana pagaron su inexperiencia ante 'las Martas' y cayeron por un claro 6-2/6-1. En su segunda final tampoco tuvieron opciones ante Alejandra Salazar y Ariana Sánchez, que se impusieron por 6-3/6-4. Josemaría hace autocrítica en su análisis de aquellas citas: «Cometimos algunos errores que no queríamos repetir».

Eran las primeras pruebas de fuego de las que extrajeron valiosos aprendizajes. Y no tuvieron que esperar mucho para resarcirse. Apenas un mes después, en septiembre, dejaron su impronta en el Madrid Master. Se despojaron de complejos y tutearon a las grandes. Un derecho que adquirieron sobradamente tras unas semifinales para el recuerdo. «Perdimos el primer set e íbamos 5-2 abajo con dos bolas de partido en contra. Ahí demostramos ser un equipo, ganamos el segundo set y el tercero con un 7-6 ajustadísimo, fue un subidón de adrenalina». Creyeron entonces que podían superar la última barrera... y la franquearon. En una final inédita hasta la fecha, se deshicieron de Eli Amatriaín y Patty Llaguno (6-4/6-3). «Desde pequeña no pensaba en otra cosa que llevarme un torneo WPT. Creía que nunca se daría y he tenido la suerte de sentir eso; es indescriptible», rememora Josemaría. Además, la moralejana se hizo acreedora del MVP, aunque guarda con más cariño el apoyo de los extremeños que estuvieron en la grada.

Merced a una segunda parte del curso en el que han incrementado exponencialmente sus prestaciones, hoy son la cuarta pareja del mundo. «Estamos en un momento dulce y todo lo que nos viene es positivo. Si lo pensaba hace un año me parecía imposible». El broche de oro será lograr el billete para el Master Final, con lo más granado del pádel internacional que se reúne en Barcelona del 19 al 22 de diciembre. Cuentan con reserva en este selecto compromiso las 8 mejores duplas y Paula Josemaría reconoce que su presencia es casi una realidad. «Es bastante probable que estemos allí. Tengo muchas ganas e ilusión por hacerlo lo mejor posible y disfrutar del ambiente; es el mejor torneo».

«Estamos en un momento dulce, todo es positivo. Si lo pensaba hace un año me parecía imposible»

Ha pasado un año de la etapa en la que esta joven moralejana hacía malabares para compatibilizar la carrera de Bioquímica que cursaba en Cáceres y el pádel. Puntualmente viajaba a Valladolid, donde entrenaba su anterior pareja, Valeria Pavón, que se retiró la pasada campaña, con su actual técnico, Gustavo Pratto. Finalmente, en 2018 optó por mudarse a la capital pucelana para centrarse en su carrera deportiva. «Ha sido un punto de inflexión, porque he empezado a hacer trabajo físico de pádel a una intensidad muy alta». Admite que los resultados han superado con creces las expectativas, y en tiempo récord, lo que ha convertido 2019 en un año inolvidable. «No lo cambiaría y ojalá que siguiera más tiempo».

Aún quedan objetivos en ciernes. El 29 de octubre disputará el Santander Wopen y ha sido convocada por España para jugar, del 3 al 11 de noviembre, en Lisboa, el Campeonato de Europa de selecciones, donde le tocará defender el título conseguido por el combinado nacional en 2017. Concurrirá a la competición por equipos y por parejas. En esa última jugará al lado de una de sus referentes, Carolina Navarro. Al referirse a ella, la férrea madurez que vertebra a Paula Josemaría abre la compuerta dando cabida a una risa nerviosa e inocente fabricada por la admiración y desliza en sus palabras un tirabuzón gutural propio de una bisoña entusiasta. Confirmado, tiene 22 años, aunque con una mente minuciosamente amueblada que le permite comentar con naturalidad que los éxitos no han cambiado nada, «solo que antes me volvía antes a casa en los torneos y ahora tardo algo más». Naturalidad y realismo, factores imprescindibles para que una promesa prospere. Se define como una jugadora con garra, ofensiva y luchadora. Es una de las pocas zurdas del circuito, algo que le aporta una ligera ventaja, «porque genera dudas a la hora de devolver las bolas a las contrarias».

'Paulita dinamita', como se le apoda en las retransmisiones televisivas, entrena una media de cinco horas y media diarias de lunes a sábado, «prácticamente una jornada laboral» y, pese a que están en contacto permanente para comentar jugadas, coincide con Ana (que reside en Oporto) en contadas ocasiones durante el mes, aunque en la pretemporada y las fases previas de los torneos es parte ineludible la preparación conjunta. Las separan tres horas de carretera, pero asegura que «somos una pareja consolidada; ha sido fácil acoplarnos». Paula Josemaría ha explotado, solo falta averiguar el alcance de la onda expansiva de su talento.