Éxito rotundo del IV Congreso 'Mujer, Deporte y Empresa' de la FJyD

La conciliación y el empoderamiento femenino protagonizan esta edición del Congreso MDE, que contó con la intervención de la Vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, en su acto inaugural

Cuando mujeres como Laura Baena, Jennifer Pareja, Dori Ruano, María José Rienda, Ana López Navajas, Mar Más, Paloma del Río o Manuela Martín se reúnen en un foro de debate, hay que escuchar con atención. Las experiencias vividas en primera persona las convierten en voces autorizadas para trasladar esas lecciones de vida que contribuyan a alcanzar la meta en el camino hacia la igualdad efectiva y el empoderamiento femenino.

Y eso es lo que ocurrió el pasado fin de semana en Cáceres con el IV Congreso 'Mujer, Deporte y Empresa' que organiza la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, que cada año supera las expectativas y convierte los días del evento en un espacio de referencia del que extraer conclusiones y poner en marcha iniciativas en pos de esos objetivos entre los que se encuentra igualmente la conciliación.

La Vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fueron los encargados de dar por inaugurada esta cita que arrancaba entregando los IV Premio 'Mujer, Deporte y Empresa', en los que la motociclista Ana Carrasco, la atleta Sonia Bejarano y el Grupo DIA fueron reconocidas como Premio MDE Nacional, Autonómico y a la Mejor Entidad, respectivamente.

Destacadas fueron las intervenciones de la Secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, que además de recibir un reconocimiento por labor y trayectoria (reconocimiento que también recibió su directora de Gabinete y ex directora general de Deportes de la Junta, Conchi Bellorín), fue la encargada de pronunciar la primera ponencia magistral en este evento, en la realizó un análisis de situación del deporte femenino en nuestro país, además de exponer cómo ha vivido ella su evolución como deportista hasta convertirse en gestora a nivel nacional.

Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, puso igualmente el foco en la conciliación y la necesidad de que las mujeres no renuncien a hacer aquello que deseen, ya sea en el ámbito personal o profesional, haciendo llegar su mensaje a través de la experiencia vivida en la organización de la I Carrera 'Yo no renuncio, concilia 13F y derriba el muro', en la que recientemente participó el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La mesa redonda 'Emprender, ¿Una carrera de obstáculos?', moderada por la directora general de Empresa y Competitividad, Ana Vega, reunió igualmente a mujeres emprendedoras que dieron a conocer casos de éxito que sirven de ejemplo en cuanto a empoderamiento femenino, con nombres como Fernanda Jaramillo, Esther González, Eva López o Pilar Cosaldo, y el debate en torno a la 'Gestionar por la Igualdad de oportunidades' tuvo como participantes a expertas en la materia como la presidenta de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional, Mar Mas, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteresín y la coordinadora del Grupo de Trabajo de Mujer con Discapacidad de CERMI Extremadura, María del Monte Jorge.

Los coloquios también abordaron el tema de la visibilidad de la mujer en redes sociales y medios de comunicación, con dos mesas redondas en las que mujeres como la deportista paralímpica Loida Zabala, la coordinadora de Patrocinios y Federaciones de RTVE, Paloma del Río, las periodistas Laura Marta (ABC) y Paloma Monreal (LaLiga4Sports), la directora del Diario HOY, Manuel Martín, la investigadora Ana López Navajas y la presidenta del Clúster del Deporte y el Ocio de Extremadura, Rosario Pérez, aportaron su visión sobre cómo conseguir alcanzar esa repercusión tan merecida y que el tratamiento informativo sea igualitario y consecuente.

Por último, deportistas tan reconocidas como la ex waterpolista Jennifer Pareja, la ex ciclista Dori Ruano y la ex nadadora Olaia Abadía, pusieron el punto y final al intercambio de experiencias con su conversación sobre cómo afrontan las deportistas el momento posterior a la retirada deportiva.

El director general de Deportes, Manuel José Hernández, y la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos fueron los encargados de clausurar este IV Congreso 'Mujer, Deporte y Empresa' organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte, coincidiendo en destacar la importancia de la continuidad de propuestas formativas como esta, en la que mujeres líderes en los ámbitos temáticos se abordan, trasladan de primera mano su experiencia vital y profesional, sirviendo de referentes en ese camino hacia la conciliación y empoderamiento femenino emprendidos desde instituciones como el Ejecutivo Regional.

El IV Congreso MDE, ha supuesto, en palabras de la directora del IMEX, un paso más hacia esos objetivos de igualdad efectiva hacia los que las mujeres deben caminar juntas, gracias a la difusión que se obtiene a través de los medios de comunicación, pero en mayor medida gracias a las conclusiones que cada año se pueden extraer de las interesantes reflexiones de las ponentes sobre temas relacionados con la educación, la presencia mediática, el acceso de la mujer a puestos de decisión, su faceta como emprendedoras y un largo etcétera.

Un camino del que aún quedan muchos pasos por recorrer, para lo que la FJyD trabaja ya en la organización del V Congreso MDE con miras a 2019.