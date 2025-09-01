HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los equipos ganadores y de las autoridades presentes. HOY
Voleibol

Éxito del FestiVoleyArroyo con 72 participantes

R. H.

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:15

El Pabellón Municipal de Arroyo de la Luz vivió un nuevo éxito de organización y participación en la IV edición del Torneo FestiVoleyArroyo, que contó con la inscripción de 72 voleibolistas, entre chicos y chicas.

Se trata de una competición de 4x4 mixta, con dos jugadores de cada sexo en cada equipo, un evento que contó con la organización del Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

El torneo contó con la participación de 18 equipos entre las dos categorías estipuladas, Competitiva y Recreativa, y de numeroso público en las gradas del pabellón de la localidad.

En la ceremonia de entrega de premios estuvieron presentes varios concejales del consistorio arroyano, que acompañaron al presidente del club organizador, Adolfo Gómez.

A este respecto, Adolfo Gómez declaró sentirse «muy satisfecho, porque este trofeo cuenta cada año con más participantes y con más respuesta de público en las gradas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada en la A-5, a la altura de Arroyo de San Serván
  2. 2 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  3. 3 Fallece Cristina Díaz, referente de la Semana Santa villanovense
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  5. 5 Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez
  6. 6 Empresarios y políticos despiden a Antonio Masa en Badajoz
  7. 7 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  8. 8 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Éxito del FestiVoleyArroyo con 72 participantes

Éxito del FestiVoleyArroyo con 72 participantes