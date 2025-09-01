Éxito del FestiVoleyArroyo con 72 participantes

Foto de familia de los equipos ganadores y de las autoridades presentes.

El Pabellón Municipal de Arroyo de la Luz vivió un nuevo éxito de organización y participación en la IV edición del Torneo FestiVoleyArroyo, que contó con la inscripción de 72 voleibolistas, entre chicos y chicas.

Se trata de una competición de 4x4 mixta, con dos jugadores de cada sexo en cada equipo, un evento que contó con la organización del Club Voleibol Nuestra Señora de la Luz y la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

El torneo contó con la participación de 18 equipos entre las dos categorías estipuladas, Competitiva y Recreativa, y de numeroso público en las gradas del pabellón de la localidad.

En la ceremonia de entrega de premios estuvieron presentes varios concejales del consistorio arroyano, que acompañaron al presidente del club organizador, Adolfo Gómez.

A este respecto, Adolfo Gómez declaró sentirse «muy satisfecho, porque este trofeo cuenta cada año con más participantes y con más respuesta de público en las gradas».

