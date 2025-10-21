Los exdirectivos de la Federación Extremeña se sienten víctimas de una persecución

Francisco Carrapiso, Pedro Talavera y Luis Fernando Durán se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres. Los ... tres exdirectivos de la Federación Extremeña de Atletismo estaban citados a declarar en la apertura del juicio oral al estar investigados por administración desleal durante su etapa al frente del organismo territorial entre 2014 y 2020. La Fiscalía pide 6 años de cárcel al considerar que hicieron un presunto uso fraudulento que ha causado a la Federación un perjuicio económico de 241.102,10 euros.

Tras un intento de pedir la nulidad del juicio por parte de la defensa que fue denegado, la Fiscalía y la abogada de la acusación particular iniciaron el interrogatorio con Pedro Talavera, quien se consideró víctima de una persecución de más de una década y en su defensa alegó que había devuelto el dinero para reparar el daño.

A las preguntas sobre el desvío de dinero a través de transferencias de la Federación a su cuenta personal y los movimientos realizados con la tarjeta federativa para pagar los gastos de representación legal relativas a una condena anterior por falsedad documental y otros cargos en gasolina, talleres y hoteles, declaró que era una práctica habitual y que pensaba que esos gastos tenían que ver con su cargo como secretario general.