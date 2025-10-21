HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?
Momento del juicio en la Audiencia Provincial de Cáceres con los tres acusados en el banquillo. JORGE REY
Atletismo

Los exdirectivos de la Federación Extremeña se sienten víctimas de una persecución

Carrapiso, Talavera y Durán se sientan en el banquillo acusados de administración desleal durante su etapa en la territorial

R. H.

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 21:17

Comenta

Francisco Carrapiso, Pedro Talavera y Luis Fernando Durán se sentaron este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Cáceres. Los ... tres exdirectivos de la Federación Extremeña de Atletismo estaban citados a declarar en la apertura del juicio oral al estar investigados por administración desleal durante su etapa al frente del organismo territorial entre 2014 y 2020. La Fiscalía pide 6 años de cárcel al considerar que hicieron un presunto uso fraudulento que ha causado a la Federación un perjuicio económico de 241.102,10 euros.

