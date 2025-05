Europa, a cuatro puntos de recuperar la Ryder

DAGOBERTO ESCORCIA Domingo, 1 de octubre 2023, 07:46 Comenta Compartir

Cuatro puntos más y Europa recupera la Ryder Cup, la competición más pasional del golf, la que define qué golf es más importante, si el estadounidense o el europeo, la que habla de una verdadera rivalidad. Y en este sentido el golf español puede sentirse orgulloso.

El vizcaíno de Barrika Jon Rahm es el líder de este deporte en nuestro continente. Cuando mañana los medios de comunicación destaquen una nueva victoria de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup, salvo sorpresa mayúscula, Rahm tendrá un sitio especial. Su extraordinario golpe en el hoyo 17, par 3, sumó un punto importante, además de suponer un golpe bajo para los americanos.

EL RESULTADO 10,5-5,5 es el resultado del duelo Europa-Estados Unidos en un torneo que reúne cada día en las instalaciones deportivas romanas a miles de entusiastas aficionados, que ayer tuvieron el emotivo detalle de homenajear a Severiano Ballesteros.

Imposible más emoción

El público recibió en el 17 a Rahm con gritos de «oe, oe, oe». El vizcaíno tendrá un sitio muy especial en la casi segura victoria europea

No hay una competición que transmita tanta emoción como la Ryder Cup. En el campo y en la grada. Lo normal es que en cada salida de tee todo el mundo guarde silencio. Lo que reclaman los jugadores, como los tenistas, es que el público calle sus fidelidades en cada saque. En esta Ryder no hay nada prohibido. Se juega en Roma, y los aficionados quieren aplaudir la victoria de Europa, los golpes de sus jugadores, da igual si es un golpe de aproximación, o un putt. Y si el adversario, que es estadounidense, duda en un golpe, entonces no hay segundo que se respete. Y entonces aparece un murmullo. No es normal en el golf. Pero solo pasa en la Ryder. Aquí el público es del continente donde se disputa la competición.

Los europeos McIlroy y Fleetwood habían vencido en su partido a Thomas y Spieth 2 y 1. También Hovland y Aberg habían derrotado a Scheffler y Koepka, de forma contundente por 9 y 7. Homa y Herman habían perdido con Lowry y Straka 4 y 2. Y quedaba el último partido de la mañana de 'foursomes'.

Partido igualado

El partido de Rahm con Hatton, contra Cantlay y Schauffle estaba igualado, pero era necesario rematar el resultado. Rahm llegó al 17, un par 3 de 196 metros. Y pegó un tiro monumental. Impresionante. Para poner todos los adjetivos posible. Y casi para causar el grito de «se acabó», el de «hoyo en uno». Espectacular. A nada del hoyo, como quien le dice a un rival que había luchado hasta el final con gallardía, un adversario que pretendía mermar el optimismo de su oponente «rindente». Si la pareja americana pretendía ganar, tenía que embocar el siguiente golpe. No lo hizo. Y ahí se acabó la esperanza americana.

Jornada redonda

El público había recibido en el 17 a Rahm con gritos de «oe, oe, oe». Fue una jornada redonda. Redonda para el golf español. Un homenaje a Seve Ballesteros, el principal artífice de la participación del golf europeo en esta competición. Nada más comenzar la jornada, la grada del hoyo 1 del Marco Simone desplegó una pancarta en la que se podía leer: «Por siempre en nuestro corazón», con el rostro de Seve.

Hoy se disputa la última jornada del torneo en el que se juegan los partidos individuales. Luke Donald, capitán del equipo europeo, dio descanso a Rahm en la tarde del sábado quizás pensando en reservarlo para los individuales. Los europeos saben que ningún equipo que ha ido cinco puntos por detrás ha remontado para ganar la Ryder. Y que Jon Rahm es necesario, imprescindible en este equipo.