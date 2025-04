Los españoles que aspiran a la cumbre del CrossFit

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 16 de marzo 2023, 09:21 Comenta Compartir

Elena Carratalá (Castellón, 1994) y Aniol Ekai (Pamplona, 1997) se han ganado ser los atletas más en forma de España tras concluir la primera fase de los Open 2023, algo así como las 'Olimpiadas' del CrossFit, un deporte en ascenso meteórico a escala internacional. Ambos han sido los mejores en el 'torneo' con mayor participación mundial que comenzó el 16 de febrero y finalizó de forma online el 6 de marzo. A él tiene acceso cualquier persona que quiera medir sus capacidades físicas frente al resto del planeta (en esta edición se apuntaron 150.000 hombres y 124.000 mujeres) y demostrar diferentes capacidades físicas: fuerza, velocidad, resistencia, amplitud de movimiento articular (incluye flexibilidad y elasticidad) para establecer qué atleta es el más versátil del evento.

En Madrid se presentó la primera de las tres pruebas que conformaron la primera eliminatoria de los 'Juegos'. Se trata de una forma democrática de asegurar que quien quiera pueda pelear por una plaza en la final de los CrossFit Games, el evento más importante a nivel internacional de esta disciplina. Solo el 10% de los inscritos pasaron a cuartos. Ahí estarán otros españoles como Oihana Moya, Sara Alicia, Fabian Beneito, quien ha sido número uno de España tres años seguidos o Dami Martínez, entre otros.

Si hay algo que caracteriza a los grandes atletas de este sistema de entrenamiento que se ha convertido en un deporte, además de su increíble fortaleza física, es su fuerza mental. «Hay muchas partes dentro del mismo deporte, tienes que entrenar muy duro para poder dominarlo todo. Es muy importante ser paciente y disciplinado, mantener la mente en blanco, mensajes positivos y apoyarse siempre en el grupo», indica Aniol, que además de entrenar cinco horas al día, estudió la carrera de Psicología. Tanto él como Elena llegaron al CrossFit de casualidad. «Jugaba al fútbol y decidí probar para mejorar mi nivel físico», cuenta. Este es el segundo año que lograr acabar primero de España y en la clasificación es el número 15 del mundo. Buena parte de 'culpa' en la preparación que le lleva a soñar con llegar a los CrossFit Games - competición en la que participó el pasado año Elena Carratalá - es su unión con 'Training Culture' en Zarautz (Guipúzcoa), algo así como un Centro de Alto Rendimiento (CAR) del CrossFit que ha agrupado a algunos de los mejores españoles en la disciplina para que puedan desarrollar su faceta profesional. «Es un grupo de profesionales muy importante a nivel de entrenamiento, logística, psicológico...nos ayudan muchísimo», indica.

Por su parte Carratalá, que se ha convertido en un nombre importante en las competiciones de nivel internacional - el año pasado fue la única atleta española en pisar Madison en la categoría élite individual, ciudad que alberga los famosos Games - practicaba atletismo y posteriormente equitación hasta que el CrossFit 'llamó a su puerta'. La española que acaba de aterrizar de una competición en Dubai donde solo ha sido superada por Sara Sigmundsdottir, una de las estrellas más conocidas de esta modalidad, entrena cerca de seis horas al día divididas en dos sesiones para volver al sueño de competir en EE UU. «Me rodeo de gente increíble en mi día a día que cree y me empuja a creer», expone la atleta, que al igual que Aniol además de entrenar muy duro para hacerse fuerte en todos los aspectos, da mucha importancia al trabajo mental para ser cada día mejor.

El CrossFit es uno de los deportes que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años en España. Este entrenamiento combina pruebas como la halterofilia (arrancada y dos tiempos) powelifting, strongman, la gimnasia deportiva, o el atletismo entre otras, y «está basado en movimientos funcionales, constantemente variados y ejecutados a alta intensidad», tal y como indica Nat Díez, directora general de CrossFit en España. Los deportistas de esta disciplina tienen el objetivo de que ante cualquier circunstancia o prueba física que se le proponga puedan superarla con éxito. No es extraño por tanto verles remar, competir encima de una bicicleta de montaña, trepar por una cuerda, nadar, cruzar un campo de fútbol haciendo el pino, ejercicios de press de hombros y de levantamientos de peso muerto o realizar distintas repeticiones suspendidos en anillas.

Los adeptos en nuestro país cada vez son más. En 2016 había 325 boxes -que así se conoce en el 'mundillo' a los centros donde se practica este deporte - mientras que en la actualidad hay contabilizados 629 locales en España, su quinto mercado más importante, según apuntó Díez recientemente a CMDsport. Los datos se observan también reflejados en la competición, donde España ha celebrado este último año hasta 17 eventos oficiales aprobados por la marca de fitness, según destaca la web especializada Zonawod. El crecimiento de este deporte ha favorecido su profesionalización los últimos años y aunque aún no sean muchos, hay atletas que pueden vivir de esto. «Tengo patrocinadores que me ayudan a nivel económico y me proporcionan el material necesario. Todo viene de la agencia de representación The Fittest Managers, que me ayuda en todo», cuenta Aniol.