Un español en el Mundial de CrossFit: «Es la recompensa de años de sacrificio»

El sueño americano de Fabián Beneito (Valencia, 1996) estaba en su cabeza desde que tiene uso de razón. Primero para correr con los mejores del mundo cuando era un joven valor del motocross, y luego al cambiar la tierra por las barras olímpicas del CrossFit, disciplina a la que se dedica en cuerpo y alma para llegar a competir con la élite mundial de este deporte en el que es todo un referente en España. El valenciano, que ya sabe lo que es llegar al número uno en Europa, busca triunfar en Estados Unidos tras clasificarse para los Crossfit Games, la competición más importante de esta disciplina y que cada año proclama a las personas más en forma del planeta.

Será el único español entre los 40 atletas masculinos de todo el mundo que participe en la cita de Madison (EE UU) entre el 1 y el 6 de agosto. «Es la recompensa de absolutamente todas las horas dedicadas, de renunciar a muchas cosas y de años de sacrificio», afirma el deportista al que una grave lesión le hizo poner punto y final a su etapa del motor, y que se enganchó a CrossFit en 2016. «En este deporte el caballo ganador eres tu, sin importar la montura, el patrimonio económico y las demás cosas que conlleva esto, aquí o te lo curras o estás perdido», cuenta el que ha sido número uno de España durante tres años seguidos.

El atleta, que reconoce ser muy exigente consigo mismo, se ve muy completo aunque los movimientos de barra son de sus mayores virtudes, y cuenta durante la entrevista con este periódico que a los Games, el Mundial de la competición, sabe que puede hacerlo muy bien pero irá a la cita sin presión, a disfrutar de una experiencia que en 2020 ya se perdió debido a la Covid-19. Ese año se hizo con un lugar entre los mejores pero la pandemia hizo que en lugar de los atletas que se clasifican habitualmente, solo fueran cinco.

El estrés y algunas grietas en su vida personal le obligaron a bajar el ritmo aunque siguió dedicando el 100% de su tiempo a este deporte, a su pareja y «persona indispensable» Sara Valera, y a su «pequeñajo» Ander, que vive en Valencia, lugar de residencia que cambió Beneito hace un año para trasladarse a Zarautz (Guipúzcoa) y entrenar con Training Culture, una programación de CrossFit que agrupa a la élite española de la disciplina. Su amigo y atleta Pablo Cazalis, uno de los fundadores, tuvo mucho que ver en la decisión. «Decidí moverme al País Vasco porque pasaba una mala racha y estaba a punto de abandonar este deporte. No estaba bien conmigo mismo mentalmente; no disfrutaba nada. Ellos 'me han salvado'», reconoce el deportista, que desde que se trasladó al norte ha obtenido sus mejores resultados. Así lo atestigua el título logrado en la Dubai Crossfit Championship, su gran hito hasta la fecha, y donde logró ganar a atletas que son habituales en el podio de los Crossfit Games. «Estoy en manos de gente que me ayuda a seguir mejorando el aspecto mental tanto para afrontar el dia a dia como las competiciones, algo que no es fácil de trabajar», explica el atleta, que además es propietario de un box en Alzira (Valencia) y coach online.

El crecimiento de este deporte ha favorecido su profesionalización los últimos años y aunque aún no sean muchos, hay atletas que pueden vivir de esto. Fabián le debe parte de esto a The Fittest Managers, la primera agencia de representación de crossfiters de España: «Han dado una vuelta de 360 grados a la situación para que yo y otros muchos compañeros podamos empezar a cobrar y vivir de ser profesional», explica en una charla en la que cuenta que en su día a día entrena durante unas cinco horas en doble sesión de mañana y tarde, salvo los domingos: «Ese día no hago absolutamente nada. El resto, entrenamos como animales y eso conlleva llevar una alimentación un poco más 'heavy' que el resto de la gente (unas 6.000 calorías diarias)».

El CrossFit es uno de los deportes que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años en España. Este entrenamiento combina pruebas como la halterofilia (arrancada y dos tiempos), powerlifting, strongman, la gimnasia deportiva, o el atletismo entre otras, y «está basado en movimientos funcionales, constantemente variados y ejecutados a alta intensidad», tal y como indica Nat Díez, directora general de CrossFit en España. Los deportistas de esta disciplina tienen el objetivo de que ante cualquier circunstancia o prueba física que se le proponga puedan superarla con éxito. No es extraño por tanto verles remar, empujar un trineo con peso encima, competir enicma de una bicicleta de montaña, trepar por una cuerda, nadar, cruzar un cambio de fútbol haciendo el pino, ejercicio de press de hombros y de levantamientos de peso muerto o realizar distintas repeticiones suspendidos en anillas. «Todo se esta profesionalizando mucho. Hemos ido mas de 20 atletas españoles a semifinales tanto en individual como en equipos, y creo que esto es buenísimo para España», apunta Beneito, que critica la falta de repercusión en los medios así como el poco apoyo televisivo que se le da a esta disciplina.

Sobre la fama creada alrededor del CrossFit y las lesiones que puede provocar, el valenciano apunta que todos los ejercicios pueden adaptarse a cada persona, y al final de lo que se trata es de moverse; mover el cuerpo y «evitar enfermedades que con este tipo de deporte puedes ir evitando o alargandolo todo lo posible». «Te va a ayudar a vivir más, y hay que saber que no hace falta estar en forma para practicarlo sino hacerlo para estar en forma», finaliza.

Los adeptos en nuestro país cada vez son más. En 2016 había 325 boxes -que así se conoce en el 'mundillo' a los centros donde se practica este deporte- mientras que en la actualidad hay contabilizados 629 locales en España, su quinto mercado más importante, según apuntó Díez recientemente a CMDsport. Los datos se observan también reflejados en la competición, donde España ha celebrado este último año hasta 17 eventos oficiales aprobados por la marca de fitness, según destaca la web especializada Zonawod.

Cabe recordar que para clasificarse a los CrossFit Games, atletas de todo el mundo se inscriben a principios de año en lo que podríamos llamar las 'Olimpiadas del CrossFit', y a las que tiene acceso cualquier persona que quiera medir sus capacidades físicas frente al resto del planeta (en esta edición se apuntaron 150.000 hombres y 124.000 mujeres) y demostrar diferentes capacidades físicas: fuerza, velocidad, resistencia, amplitud de movimiento articular (incluye flexibilidad y elasticidad) con una serie de pruebas de entrenamiento establecidos desde la web oficial de CrossFit Games para establecer qué atleta es el más versátil del evento.