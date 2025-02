España , doble campeona de Europa en Italia

Domingo, 28 de julio 2024, 22:18 Comenta Compartir

España no falló en la cita del Europeo de pádel y se adjudicó el título en las dos categorías derrotando al mismo rival, Italia. Partícipe del éxito en el cuadro femenino ha sido la cacereña Lorena Rufo que, aunque no jugó este sábado, ha contribuido. Alejandra Alonso y Andrea Ustero ganaron a C. Orsi y E. Stellato (6-0/6-1) y Jessica Castelló y Marta Ortega a G. Marchetti y C. Pappacena (6-3/6-3). En el masculino, con José Antonio García Diestro y Teo Zapata en el equipo, alzaron el cetro gracias a los triunfos del emeritense Pablo Cardona y Momo González (6-0/6-2) a G. Graziotti y R. Sinicropi, y de Álex Arroyo y Álex Ruiz, que doblegaron a F. Domínguez y A. Patiniotis (7-5/6-4).