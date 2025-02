Las Guerreras siguen en modo ganador

víctor borda Domingo, 12 de diciembre 2021, 20:09 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

España lleva pleno de victorias en este Mundial de balonmano femennino. En este último encuentro de la 'main round' tocó sufrir frente al poderío de Brasil, pero las españolas fueron capaces de sufrir para derrotar al equipo sudamericano, que nunca llegó a mandar en el marcador, en un choque que se movió casi siempre en guarismos muy ajustados.

Lo mejor de España, su portería, excelsa Silvia Navarro con 14 paradas, y su defensa. En ataque, el equipo nacional mostró lagunas importantes y problemas que solo solventó el brazo armado de Cabral Barbosa. Alemania ya espera en cuartos a las mujeres de José Ignacio Prades, partido en el que no se puede fallar si las Guerreras quieren luchar por las medallas y alcanzar la final que ya jugaron hace dos años en Japón.

España arrancó el choque intensa en defensa. Eso les permitió recuperar balones y hacer daño con una Eli Cesáreo imparable en los seis metros. Y es que la pivote era una generadora de penas máximas. Bárbara Arenhart impedía que las Guerreras se fuesen más en el marcador. Las de Prades mandaban por 5-1 (minuto 10). Un inicio espectacular, en el que su rival estaba a merced de una buena defensa y el acierto en ataque de las hispanas.

España Silvia Navarro (14 paradas), Arderius (1), Cesáreo (2), Jennifer Gutiérrez (2p), Etxeberria (2), Arcos (1), Cabral (7, 1p) -equipo inicial-, Campos, Espínola (1), Gassama (1), Martín (2), Alicia Fernández (4, 2p), Solo López (2), Almudena Rodríguez (1), Ainhoa Hernández (1) y Castellanos (ps) 27 - 24 Brasil Arenhart (8 paradas), De Paula (5), Ribeiro (6), Araujo, Matieli, Guarieiro (1), Araujo (3) -equipo inicial-, De Arruda (2 paradas), Cardoso (4, 3p), Rodrigues (1), Fernandes (1), Fermo, Vieira (1) y Ventura (2). Marcador cada cinco minutos: 2-1, 5-1, 8-4, 11-7, 12-9, 12-10 (descanso); 14-13, 18-15, 19-17, 20-19, 24-20 y 27-2.

Árbitros: Sekulic y Jovandic (Serbia). Excluyeron dos minutos a las españolas Arcos (2) y Ainhoa Hernández, y a las brasileñas Ribeiro, Martieli y Araujo.

Incidencias: sexto y último partido de la 'main round' del Mundial femenino de balonmano disputado en Torrevieja.

Brasil intentó reaccionar, pero tenía muchos problemas en ataque. Entró la segunda unidad y las Guerreras volvieron a abrir brecha hasta los cinco goles (11-6, nin. 19). Pero fue algo coyuntural. La selección sudamericana despertó. Arenhart era un tormento para las lanzadoras españolas. Silvia Navarro le daba la réplica en la otra portería. Brasil, con su primera línea, recortó en el marcador. hasta colocarse dos goles por debajo del combinado hispano. Con 12-10 se llegaba al descanso. Los buenos momentos de España en este primera parte se habían diluido en los últimos minutos. Demasiados errores en el lanzamiento o acierto de la guardameta brasileña, incluidos un par de siete metros. Las Guerreras habían ido de menos a más y Brasil, por el contrario, de menos a más. De momento, las dirigidas por Prades mandaban en el electrónico, pero parecía que la mejor versión del combinado sudamericano había despertado en el tramo final antes del receso.

Las cosas no comenzaron bien tras el descanso, ya que un 0-2 de salida les llevó a las brasileñas a igualar la contienda. La defensa avanzada no funcionaba. Pero si algo tienen las Guerreras es corazón y garra. Con Barbosa como principal arma ofensiva y Navarro acertada bajo palos permitió que de nuevo las españolas cogiesen una diferencia que alcanzó los tres tantos (18-15). Pero Brasil no estaba por rendirse y evitó que la renta creciese. España montó un defensa mixta sobre la central rival para intentar romper la circulación de balón. Los problemas eran sobre todo en ataque, donde España carecía de la fluidez necesaria. Tampoco sus contrincantes estaban para tirar cohetes.

La renta se movía en uno o dos goles a favor del conjunto español. Brasil incluso tuvo opción de igualar en alguna acción. Pero el partido tuvo un remate épico. Silvia Navarro, que sería declarada la jugadora del partido, siguió a lo suyo y el equipo español pudo contraatacar para marcharse hasta un ya decisivo 26-20 a poco más de dos minutos para la conclusión del choque. La selección española perdió dos minutos a Ainhoa Hernández y el combinado sudamericano aprovechó para maquillar el marcador hasta el 27-24 con el que finalizó el choque. Claves la actuación de Silvia Navarro y el brazo de Cabral en la primera línea, con momentos en los que la defensa española rindió a buen nivel y complicó la vida a un equipo muy físico como el brasileño.

Con este triunfo, las Guerreras, que ya estaban clasificadas para cuartos de final, acaban primeras la 'main round' y se verán las caras este martes con la selección germana, que quedó segunda de su grupo al perder de manera clara contra el equipo danés, que será el adversario en cuartos de las brasileñas.