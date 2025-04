Las Escuelas Cacereñas se llevan el derbi ante el Don Benito

Las Escuelas Cacereñas se estrenaban como locales en el Juan Serrano Macayo en el derbi frente al Don Benito de Primera Nacional. Ante una gran ... entrada de público, entre los que estaban una nutrida representación de la cantera del club, el equipo cacereño se impuso 3-1 y suma sus dos partidos por victorias. Ambos llegaban tras ganar en la primera jornada y el Don Benito golpeaba primero (19-25), pero los de Enrique Carrasco reaccionaron y remontaron. El club rindió homenaje al ‘padre’ del voleibol cacereño Gabriel María Solano Pérez, Gabri, y le nombró presidente de honor de las Escuelas Cacereñas.

En el primer set, un Don Benito muy centrado y fuerte en defensa, no dejó al cuadro cacereño opciones y ganó por un claro 19-25. En el segundo set, el juego local cambió, estuvo más acertado con el saque y el bloqueo y consiguió empatar el encuentro con un 25-19. A partir de ahí, los chicos de Enrique Carrasco no bajaron en su rendimiento y con un gran Miguel Villasmil en saque y ataque, Sergio Dómine al pase y Alejandro Sánchez en recepción y defensa, no dejaron al equipo donbenitense opciones algunas en el tercer y cuarto set, que cayeron del lado cacereño.

Con unas gradas muy animadas y disfrutando también del juego de los más jóvenes, como Pablo Gutiérrez que con 16 años sorprendió a todo el mundo por su nivel de juego, finalizó el encuentro con victoria local por 3 sets a 1.

El próximo fin de semana el equipo cacereño tiene doble compromiso en Asturias con el primer partido el sábado 19 en Oviedo y el segundo el domingo 20 en Gijón.