AJEDREZ

Empate del Magic en el Nacional por equipos

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:17

El Magic Extremadura saldó la primera ronda del Campeonato de España por Equipos de División de Honor, que se celebra en Linares, con un empate ... a tres frente al difícil conjunto murciano del Club de Ajedrez Silla-Integrant Col. Lectius, en un encuentro que se alargó durante más de cinco horas. La griega del Magic Extremadura Stavrola Solakidou ganó de forma brillante a una rival que a priori era muy superior, la georgiana Nana Dzagnidze, undécima del mundo. La única derrota del conjunto extremeño vino por parte del Gran Maestro Pérez Candelario ante Alvar Alonso. El resto, empates de Jaime Santos Latasa, Gergely Kantor, Pranav Anand y Álex Garrido por el Magic.

