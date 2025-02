REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 23 de marzo 2022, 13:34 | Actualizado 19:02h. Comenta Compartir

No hay carrera en Badajoz en la que no falte la nota de color que pone el particular 'ejército de camisetas azules'. El grupo de familiares y amigos de la sargento Deborah Grau la sigue recordando y haciendo visible su lucha con el objetivo de llegar al millar de donantes de médula ósea.

Un legado de la militar que continúan manteniendo vivo y se hizo muy presente en la Maratón Popular y Media Maratón de Badajoz, que el pasado domingo se tiñó de azul llevando su mensaje con el lema 'Siempre fuerte' y los hastag #YoDono #DonaMédula y #YoLuchoPorElMillón.

La sargento pacense, fallecida en mayo durante unas maniobras en Alicante, siempre estuvo muy implicada en causas solidarias y en uno de sus retos tenía como objetivo alcanzar los mil donantes de médula ósea. También le rindieron un homenaje los militares del Batallón de Zapadores XI de la Base General Menacho.

Javier Canelada y Mercedes Pila repiten como campeones de Extremadura

Las carreras volvieron a estar dominadas por los corredores portugueses. Más de mil personas tomaron la salida en el Paseo Fluvial en cuya meta entró en solitario Bruno Moniz (2h 21:39) y Roberto Ladeiras pulverizó el récord de la media (1h8:46). Al ser la única maratón en circuito homologado en toda la región también servía para decidir el Campeonato de Extremadura de Maratón y cuyo título revalidó por cuarta vez María Mercedes Pila con 2h53:21, mientras que en la prueba masculina repetía por segunda vez consecutiva Javier Canelada (Capex) con 2h:31.

La prueba, organizada por la Fundación Municipal de Deportes, transcurrió sin incidencias y estuvo marcada por el viento en los tramos más duros de la prueba, que recorrió Badajoz por ambas márgenes del río y ha tenido su salida y entrada en meta en el paseo fluvial junto a la biblioteca del Estado.

Según el concejal de Deportes, Juancho Pérez, tomaron la salida en torno a 900 corredores en la media y 285 en la maratón.

La del domingo fue una prueba puntuable para el calendario oficial, pero también se ha nutrido de centenares de corredores amateur cuyas familias animaron a lo largo de todo el recorrido urbano de la competición, tanto en la recta de meta como en puntos simbólicos como Puerta de Palmas, donde los corredores salían del puente peatonal para girar hacia la avenida de Circunvalación con la Alcazaba en lo alto.

Temas

Maratones

Atletismo

Badajoz