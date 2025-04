El Ecopilas sigue celebrando podios

R. H. Badajoz Jueves, 26 de septiembre 2024, 20:38 Comenta Compartir

Adrián González, del Extremadura Ecopilas, volvía a subir a lo más alto del podio de la general tras la finalización del Open de Extremadura XCM. La última cita tenía lugar en Aliseda, donde además se disputaba el Campeonato de España de Militares y le servía con terminar la prueba. El ciclista placentino sigue compaginando la competición con la preparación física de selecciones nacionales como la española de natación y la mexicana de triatlón, además de algunos de sus compañeros.

Y es que González no ha tenido su mejor año deportivo sencillamente por «cuestiones laborales». «No se puede estar en todos sitios y menos en año olímpico. Ser el responsable de la preparación de estas selecciones en diferentes modalidades deportivas no es cuestión menor y esa ha sido la razón de no haber podido ayudar esta temporada más al Ecopilas, aunque lo han hecho muy bien como año tras año se viene haciendo».

En Aliseda llegaba con «los deberes hechos» y solamente con terminar la prueba se alzaría con la victoria absoluta en categoría élite del Open extremeño. Otro más.

María Reyes Murillo gana en Cabeza del Buey

María Reyes Murillo acudía a Cabeza del Buey donde se alzaba con la victoria absoluta. La ciclista de Quintana tomaba la salida en la séptima de las nueve pruebas que componen el Open de Extremadura de Media Maratón BTT (XCMM), la VII Ruta BTT Sierra del Pedregoso.

Tanto Murillo como María del Pozo, que no estuvo presente en esta cita, se mantienen líderes en la categorías sub-23 y júnior a falta de dos pruebas para la conclusión de una temporada a la que le quedan la III Legends BTT (Casas de Millán) y la Media Maratón Soterraña (Madroñera), ambas en la provincia cacereña.

Juan Luis Pérez, podio en Córdoba

Tras el parón veraniego, el circuito de BTT Diputación Córdoba XCM Series 2024 reanudaba su recorriro con parada en Montemayor, donde se disputaba VII Media Maratón Villa de Montemayor, una de las pruebas clásicas del calendario cordobés y donde el conjunto Extremadura-Ecopilas estuvo bien representado por Juan Luis Pérez, corredor sub-23 que está firmando un gran año.

Pérez, al que aún le quedan citas relevantes del calendario internacional, quiere alargar la temporada y llegaba a esta prueba con la firme intención de volver a estar en lo más alto de podio. Y lo consiguió en categoría sub-23, donde fue el mejor de los participantes, además de colarse en el podio absoluto en tercer lugar por detrás del cordobés Víctor Manuel Fernández (Soudal Leecougan), vencedor, seguido de Esteban Martín (Conway CDC Trujillo), segundo clasificado.