Duplantis gana el oro con un nuevo récord del mundo

Nuevo oro y nuevo récord del mundo de salto de pértiga para Armand Duplantis. El sueco ha conquistado el oro en los Mundiales de Tokio ... tras saltar 6,30, su decimocuarta plusmarca universal, en su tercer intento, y establecer un nuevo récord universal. Duplantis se ha colgado su tercera medalla de oro mundial demostrando una superioridad absoluta. El pertiguista sueco de 25 años ya es doble campeón olímpico (Tokio 2020 y París 2024) y seis veces campeón mundial -tres al aire libre y tres en pista cubierta-.

El atleta sueco ganó con mucha autoridad la final en el icónico Estadio Nacional de Tokio que se rindió ante su último y espectacular salto. De hecho, aventajó al segundo en 30 centímetros de diferencia. La medalla de plata fuera para el griego Emmanouil Karalis ( que saltó 6,00 metros), mientras que el bronce fue para el australiano Kurtis Marschall (5,95).

💥¡¡ARMAND 'RECORDMAN' DUPLANTIS!!



👁️Con todo el estadio mirándole

🥵En el último intento

🔝6.30 para el sueco



De Tokyo para el 'Mondo' entero#WCHTokyo2025 #atletismoRTVE



🔴EN DIRECTO: https://t.co/mJHoQtBImQ pic.twitter.com/Vs2KkC4EnZ — Teledeporte (@teledeporte) September 15, 2025

Necesitó 3 saltos el sueco para conseguir el récord del mundo. Lo tuvo cerca en el primero y en el segundo, pero el cansancio parecía ser su peor enemigo para conseguir superar el listón. Todo el estadios, los 60.000 espectadores, y sus compañeros de concurso y rivales, le mostraban su apoyo en cada intento sabiendo lo que había en juego. En el tercer salto y desde que Duplantis fijó la pértiga, pasaron unos segundos que mantuvieron en vilo a los miles de ojos que admiraban su última obra de arte.

Con el listón superado, por parte de Duplantis, cada vez más cerca del cielo (6,30), el silencio del estadio se tornó en exclamaciones de admiración y en aplausos para reconocer a un atleta que va camino de ser leyenda. Sus rivales, como el que rinde pleitesía a un dios, le subieron a hombros reconociendo su grandeza, antes de que 'Mondo' celebrara el nuevo éxito con su familia.

13 centímetros

Con esta, Duplantis acumula 128 victorias, 40 de ellas de forma consecutiva. No pierde una competición desde el 21 de julio de 2023. Con los cuatro saltos de hoy suma un total de 122 sobre los 6,00 metros. Hace menos de una semana el deportista, de 25 años, había logrado su última marca, esta vez los 6,29 en el Memorial Gyulai Istvan celebrado en Budapest.

Desde que batió el récord del galo Renaud Lavillenie en 2020 con 6,17, 'Mondo' Duplantis lo ha mejorado en 13 centímetros. Sin embargo, está lejos del soviético Sergey Bubka, quien lo batió en la Diamond de Roma en 1987 con 5,94 y acabó dejándolo en 6,14 (20 centímetros de diferencia).