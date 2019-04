VOLEIBOL Dulce resaca para un Arroyo de élite La plantilla del Arroyo celebra el ascenso del pasado domingo en Socuéllamos. :: RFEVB El presidente, Adolfo Gómez, sostiene que la junta directiva estudiará en los próximos días la idoneidad de consumar el ascenso deportivo con una plaza en Superliga J. CEPEDA Martes, 30 abril 2019, 08:47

CÁCERES. Que la burocracia y los requisitos necesarios para participar en Superliga no quiten protagonismo durante esta semana a la gesta conseguida el pasado domingo por el Extremadura Arroyo en Socuéllamos, donde el equipo logró firmar su ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional dos temporadas después de su descenso. Esta es, al menos, la intención del presidente y entrenador de la entidad, un Adolfo Gómez que anima a saborear el logro conseguido: «Ahora nos toca disfrutar, lo demás ya lo veremos en los primeros días de mayo».

Gómez considera que la «confianza» de su grupo de trabajo en sí mismo fue providencial, aunque el exceso de dosis a punto estuvo de costar un disgusto en el definitivo partido del domingo contra el cuadro murciano: «En el último encuentro tuvimos que reponernos de la durísima derrota del día anterior. Como el inicio fue muy bueno, tomamos mucha confianza y esa misma confianza hizo que nos relajásemos en el tercer set. En el cuarto hicimos un trabajo increíble de la segunda mitad en adelante», celebra con enorme satisfacción.

El entrenador del Extremadura Arroyo ya había avisado de que en fases de ascenso de estas características, con tres partidos de alta competición en otros tantos días y sin tiempo para el descanso, el factor mental y psicológico jugarían un papel igual de importante o incluso más que el meramente físico: «Es algo que al final hemos podido comprobar. El equipo que llegase más fuerte mentalmente al último partido se llevaría el gato al agua. Nosotros lo demostramos cuando perdíamos en el cuarto set y seguimos insistiendo para remontar. En el último tiempo muerto les pedí a las jugadoras que hiciesen un sobreesfuerzo y afortunadamente todo salió a pedir de boca. La gente estaba muy contenta y hemos recibido muchísimas felicitaciones por el trabajo, por el juego y por el rendimiento que ha tenido el equipo».

Según recalca Gómez, el logro conseguido no es solo un premio para la plantilla y para el club, sino también para unos seguidores que no han dejado de apoyar al ya máximo representante del voleibol regional durante toda la campaña: «Tenemos una afición muy fiel que normalmente llena los partidos de casa y que cuando puede se desplaza. A pesar de que las fechas no eran buenas por aquello de la votación electoral en un día muy importante para España, hubo incluso gente que adelantó su voto por correo para poder estar estos tres días con nosotros. Todos ellos se merecen disfrutar de la consecución del ascenso».

En cuanto al futuro a corto plazo de la entidad, Gómez guarda cautela: «Se necesita apoyo económico y el refrendo de la junta directiva. Nuestra filosofía es que las jugadoras son los más importante, por lo que primero tenemos que ver si la Superliga, tal y como está ahora, permite que podamos continuar con nuestra política».