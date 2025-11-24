HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Paredes fue plata. HOY
Gimnasia rítmica

Dos medallas del Hadar en la Guimagym Cup

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Club Hadar participó en el Torneo Internacional Guimagym Cup de Portugal con María Paredes y Valeria Barriga, que se enfrentaron a grandes rivales de ... Italia, Polonia, Ucrania, Portugal, Brasil y Cabo Verde. María Paredes se alzó con la medalla de plata y dos diplomas, mientras que Valeria Barriga conquistó un bronce y dos diplomas. En el Torneo Internacional 'Price Emilia Boneva', Valeria logró dos oros, un bronce y el primer puesto en la general.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  7. 7 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  8. 8 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran vivienda sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos medallas del Hadar en la Guimagym Cup

Dos medallas del Hadar en la Guimagym Cup