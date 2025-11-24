Dos medallas del Hadar en la Guimagym Cup
Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00
El Club Hadar participó en el Torneo Internacional Guimagym Cup de Portugal con María Paredes y Valeria Barriga, que se enfrentaron a grandes rivales de ... Italia, Polonia, Ucrania, Portugal, Brasil y Cabo Verde. María Paredes se alzó con la medalla de plata y dos diplomas, mientras que Valeria Barriga conquistó un bronce y dos diplomas. En el Torneo Internacional 'Price Emilia Boneva', Valeria logró dos oros, un bronce y el primer puesto en la general.
