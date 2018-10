GOLF Discreta actuación de Campillo en Shanghái Lunes, 29 octubre 2018, 07:47

Jorge Campillo finalizó en la posición 54 en el WGC-HSBC Champions de Shanghái, en el que no ha podido mostrar su mejor versión. Campillo acabó con +10 y dando las «gracias por que se ha terminado». «Recuerdo haber jugado mal los segundos nueve del segundo día, después creo que he jugado bien, pero he putteado mal», señaló el golfista cacereño, que se anotó seis birdies y un quíntuple bogey en la tercera jornada. La victoria ha sido para Xander Schauffele que ganó a Tony Finau en el desempate de este domingo.