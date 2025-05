Diestro y Zapata, eliminados en Egipto

Jueves, 24 de octubre 2024, 07:53 Comenta Compartir

Teo Zapata y José Antonio García Diestro se quedaron en octavos en el New Giza Premier Padel P2 de Egipto. Zapata y su compañero Javier Barahona perdieron con Eduardo Alonso y Jerónimo González (5-7, 7-6 y 2-6), mientras que Diestro y su pareja Javier Ruiz cayeron eliminados frente a Jorge Nieto y Jon Sanz (2-6, 6-4 y 4-6). Paula Josemaría y Ari Sánchez decidieron no participar pese a estar inscritas para centrarse en el Mundial que arranca el 28 de octubre. Pablo Cardona y Paquito Navarro no llegaron a inscribirse.