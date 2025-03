Diego Jaramillo entrenará al CPV de manera provisional

M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Miércoles, 12 de enero 2022, 08:08 Comenta Compartir

Era una noticia que se sabía desde hace más de un mes, cuando la situación del CPV saltó por los aires por la delicada situación financiera que asolaba al club pacense. La ausencia absoluta de liquidez motivó la necesidad perentoria de rearticular la hoja de ruta recortando al máximo los costes para no poner en peligro la viabilidad de la entidad y no llevarse por delante el trabajo del equipo femenino, con un gran rendimiento en su debut en Superliga 2, siendo además totalmente sostenible al tratarse de un equipo formado mayoritariamente por jugadoras de la casa. Y por supuesto para conservar una amplia cantera, que sigue siendo la joya de la corona y su mayor patrimonio.

Esa reestructuración implicó la salida de un porcentaje muy elevado de los integrantes de la plantilla masculina del conjunto que milita en la categoría de plata. No en vano, el equipo extremeño está compitiendo desde hace varias semanas con jugadores retirados y que tuvieron un papel protagonista en épocas pasadas, que arrimaron el hombro al conservar una vinculación estrecha con el CPV.

El relevo también ha llegado al banquillo con la marcha de Raúl Rocha, técnico en la primera vuelta. Esa vacante la ocupará de manera provisional, y previsiblemente hasta que finalice la campaña, Diego Jaramillo, presidente del club y que ya ha ejercido ese rol anteriormente. Así lo adelantaba él mismo a este diario hace unas semanas y se hizo oficial en la jornada de ayer.

La falta de patrocinadores, los 15.000 euros que no han cobrado del convenio firmado el pasado curso con el CD Badajoz y la retirada del apoyo de Caja Rural pusieron al CPV en una situación extrema que obligó a soltar lastre con el masculino, cuya supervivencia a corto plazo no está comprometida, ya que este año no se producirán descensos de categoría. Actualmente es el farolillo rojo del grupo A.