Desiré Castaño, primera renovación del Arroyo

El Extremadura Arroyo ha concretado su primera renovación de las jugadoras 'canteranas', la receptora y atacante de ala Desiré Castaño, que nada más llegar a un acuerdo con la entidad extremeña ha declarado sentirse «muy contenta, prometo que esta temporada iré a por todas, quiero disfrutar en la cancha y que la gente disfrute conmigo».

Castaño (Arroyo de la Luz, Cáceres, 2002) se convirtió la pasada campaña en una de las revelaciones de la competición, sobre todo en la primera vuelta, en la que firmó actuaciones brillantes e inolvidables para la afición arroyana ante equipos de renombre y solera. La joven jugadora reconoce que nada más acabar la Superliga Femenina 2, «después de una segunda vuelta tan complicada, lo veía todo muy negativo, pero tras pasar unos días y hablar con m entrenadora –Flavia Lima–, asumí que debía volver a formar parte del equipo y pensar en todas las cosas positivas que te da el voleibol de competición, que son muchas».

«El año pasado no pensaba, al principio, que podría llegar donde llegué, y eso me hizo disfrutar mucho en la pista y sentirme muy afortunada del trabajo que hice, mental como físico, siempre con Flavia al lado», añade. Asegura que «quiero demostrar el potencial que tengo, disfrutar y que disfruten conmigo, que no nos vuelva a ocurrir lo de la segunda vuelta, y trabajar para obsequiar a nuestra afición con una gran temporada. Hago un llamamiento a los niños y niñas de Arroyo, para que disfruten y vibren con este deporte tan bonito, me llenaría de ilusión haber ayudado a promover el voley y que las peques me reconozcan como su 'profe'», concluye.