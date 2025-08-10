HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jorge Hernández llegó a posar con la bandera junto a sus compañeros tras ganar la carrera. RFEA
Atletismo

Descalificado el pacense Jorge Hernández con el 4x100 tras ganar el oro europeo

Los jueces retiran el título a España tras imponerse en la final por cometer una irregularidad en el cambio en la primera posta

R. H.

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 18:16

No puede haber despedida más cruel para Jorge Hernández en el Campeonato de Europa de atletismo en Tampere (Finlandia). El velocista pacense se había quedado el pasado jueves a apenas unas centésimas de poder luchar por las medallas en los 100 metros. El deportista del Club Atletismo Badajoz no pudo clasificarse para disputar la final, pero le restaba una última baza en el 4x100 para quitarse la espina de la gran decepción en la prueba individual.

El relevo corto nacional llegaba en un gran estado de forma y con opciones muy claras de conseguir metas importantes. Las series clasificatorias fueron un buen simulacro de a lo que podían aspirar, vencieron en su carrera con autoridad y se metieron en la final con el segundo mejor tiempo de todos los participantes, solo por detrás de Gran Bretaña.

Con esas credenciales, el combinado español se presentaba en la carrera de este domingo como uno de los favoritos y no defraudó. Con una actuación espectacular, se alzó con el triunfo. Pero la alegría fue efímera, duró apenas unos minutos, porque más tarde saltaba la noticia de que España era descalificada y, por tanto, perdía la condición de campeón continental.

Jarro de agua fría para los cuatro deportistas, que llegaron a posar con su bandera como ganadores de la prueba, pero que se quedaron sin recompensa por una revisión de los jueces, que detectaron una irregularidad en el cambio de la primera posta, la que se encargó de entregar Ignacio Hernández a Ander Garaiar; el tercero en salir fue Oriol Sánchez y cruzaba la línea de meta primero Jorge Hernández, firmando un crono de 39.32.

Decepción mayúscula que otorgaba el título a Francia (39.57), con Alemania en segunda posición (39.78) y Polonia (40.17), tercero.

