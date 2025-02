Derbi regional inédito en Las Palmeras

REDACCIÓN BADAJOZ. Sábado, 4 de diciembre 2021, 12:02 Comenta Compartir

Derbi regional en la Superliga Femenina 2, un encuentro inédito pues es el primero oficial en dicha competición. El Extremadura Arroyo afrontará esta tarde, a partir de las 17.30 horas, en el Pabellón de Las Palmeras pacense, una novena jornada del Grupo 'A' que le enfrentará al Extremadura Badajoz CPV, un equipo que en opinión de la entrenadora del equipo cacereño, Flavia Lima, «se encuentra en un momento de forma fantástico».

Lima afirma que ya la temporada pasada «Badajoz conformó un gran equipo, muy homogéneo, en el que es difícil destacar a una sola jugadora, porque pienso que su mayor virtud es el bloque». No obstante, la entrenadora brasileña señala que la llegada de la colocadora Javiera Plasencia «le da un plus, no solo en la distribución de juego, sino también en saque, bloqueo y en definitiva en agresividad, sin olvidar a Raquel, Jimmar, Rosa, Sofía, porque su verdadero valor se lo da el bloque tan compacto que forma».

En cuanto a su propio equipo, asegura que cualquier opción de victoria «pasa indefectiblemente por no perder la concentración en ningún momento, porque ellas, en su cancha, apretarán mucho, y necesitamos tener la cabeza fría para poder hacer nuestro juego».

Por primera vez ambos equipos se enfrentarán en partido oficial en la categoría de plata del voleibol español en una jornada en la que las pacenses llegan en la segunda posición de la tabla con 19 puntos, mientras que el Arroyo es cuarto con 14 y un partido menos. El último precedente entre ambos, y que cerró la pretemporada, fue el Trofeo Diputaciones de octubre, que se saldó con la victoria pacense por 3-1.