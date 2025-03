El derbi pacense se jugará en Las Palmeras

Viernes, 24 de noviembre 2023, 07:57 Comenta Compartir

El derbi pacense de EBA se celebrará finalmente en el pabellón de Las Palmeras. El City of Badajoz Academy (CBA) recibe este sábado a las 19.00 horas al vecino Vítaly La Mar BCB y no podrá ser en La Granadilla, que está ocupada a esa hora. Además, el equipo local para esta cita, CBA, ha decidido que el choque sea día del club y cobrará una entrada de 10 euros. Un BCB que anoche anunció la llegada del pívot senegalés Khadim Fall, internacional sub 18 de su país que viene del Marín.