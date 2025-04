Un debut de plata cerca de los cincuenta

Manuel Gª garrido Badajoz Miércoles, 1 de marzo 2023, 21:27 | Actualizado 22:46h. Comenta Compartir

La ilusión es la urna protectora de los sueños, un blindaje contra la fugacidad con la que el tiempo los horada a través de la tiránica persistencia de la caducidad. Y el deporte suele ser un vergel fértil en el que germina la rebeldía contra la lógica y los límites. Bien lo sabe Francisco José Lázaro (Almendralejo, 29-06-1975) que, a sus 47 años, hace unos días disputó sus primeros minutos en la segunda máxima categoría de un voleibol al que lleva vinculado durante más de tres décadas.

Varios casos de gripe asolaron al vestuario del CV Almendralejo en la víspera del duelo que les enfrentaba al Almería y el técnico, Marcelo De Stéfano, se puso en contacto con él. «Me mandó un whatsapp a mitad de semana y me dijo: '¿cuento contigo para el entrenamiento del viernes?». Le respondí que sin problemas. '¿Y para el partido?'». No era la primera vez que acudía a sesiones con el primer equipo, es algo habitual cuando escasean los efectivos, pero entrar en la lista para participar en el choque eran palabras mayores. «¡Ay, madre!», exclamó Paco Pepe (como se le conoce), que ocupa la posición de central, la demarcación más desguarnecida por el incidente vírico, ya que Ramiro Benítez jugó con febrícula. El argentino finalmente pudo afrontar el duelo, pero el entrenador quiso premiar la implicación del reserva improvisado. «Decidió ponerme cinco puntos y fue un detalle que me hizo mucha ilusión después de tantos años jugando, porque además era mi estreno en la categoría». La grada se volcó y coreaba al unísono '¡Paco Pepe, Paco Pepe!' al ingresar en la pista. «Llevo mucho en el club y la gente me conoce, fue gracioso».

Su participación fue testimonial y no pudo entrar en contacto con el balón, pero era lo de menos. «Los centrales tenemos un juego muy puntual y depende mucho de las circunstancias y no coincidió que me llegara una opción acorde». Aunque no era por falta de predisposición de sus compañeros de que tuviera su momento de gloria. «El colocador me decía: 'como venga una bien va para ti', y yo encantado, pero no hubo suerte».

«¡Chacho, que me ha convocado el entrenador!», le comentó a sus padres al recibir la noticia. «¿A tu edad?", le respondieron sorprendidos. «Luego me preguntaron que si me había puesto algún punto. Se alegraron mucho, porque cualquiera no puede decir que su hijo ha jugado en segunda categoría». Y los demás veteranos, ¿cómo reaccionaron? «Además de reírse… Mucho cachondeo, el chascarrillo no faltó, me decían: '¿por qué te llama a ti en vez de a mí?, etc. Más allá de bromas, muy contentos por mí».

Se mantiene en forma y con el gusanillo porque cuando su labor de comercial se lo permite juega con el segundo equipo y se ejercita con ellos. Aunque su faceta laboral le exige pasar muchas horas en la carretera y no siempre es posible. No obstante, atiende a este diario de camino de vuelta de Valencia.

Toda una vida

Estuvo ligado a la AD Voleibol Almendralejo, el antecesor del actual club de la capital de Tierra de Barros, aunque a nivel más regional, y logró ascender a Primera Nacional, división en la que también militó con el nuevo club, pero a la hora de dar el salto a Superliga 2, tuvo que plantarse, tanto con la anterior entidad en su época de plata como con la actual. «Eso ya es semiprofesional y no se puede, por tiempo y por el nivel físico que te exige. Se lo digo a mis compañeros, 'yo entreno con vosotros y doy la cara, pero al día siguiente me tenéis que ver vosotros'». Siempre ha defendido los colores de su tierra. El Cáceres lo tentó hace unos años para enrolarse a sus filas, pero «tenía un compromiso con el Almendralejo, hasta que no lo ascendiera no iba a parar».

Respecto a tener la oportunidad de repetir esta temporada, es tajante: «Espero que no se lesionen y que no tenga que aparecer yo más por ninguna causa», comenta con cierta hilaridad. Y no porque no haya disfrutado de la experiencia, sino porque es consciente de lo que puede aportar a estas alturas de su carrera. «Sabes el nivel que tienes. El voleibol ha cambiado mucho. No tengo físico, mido 1,90, empecé en esto siendo el alto del equipo y ahora soy el más bajo. Se nota mucho por la fuerza, la rapidez y los reflejos, que son muy importantes».

Pero la vieja guardia siempre tiene su espada al servicio del club. «Ninguno tenemos el nivel ni por asomo, pero ayudamos en categorías inferiores sobre todo para que el voleibol vaya a más». Paco Pepe no es el único, le secundan Jorge Parra, Antonio Morán, José Luis Plaza o Matías Villegas, «que coge la furgoneta y conduce ocho horas de ida y vuelta. No tengo más que palabras de agradecimiento, es una maravilla», elogia el presidente de la entidad, Luis Miguel Díaz. Todos ellos arriman el hombro, ya sea para calzarse las zapatillas o «montar y desmontar pistas, hablar con las administraciones o buscar patrocinadores», cuenta Paco Pepe.

Caso similar es el de María Asuar que con 40 años es capitana del CV Almendralejo en Superliga 2 Femenina, madre de tres hijos (que juegan además en el club), empresaria y que ayuda en labores de fisioterapia en el equipo. El voleibol está muy presente en su casa, porque su marido es Jorge Parra, uno de los veteranos del masculino.

Temas

Voleibol

Almendralejo

Comenta Reporta un error