VOLEIBOL «Debemos ganar los tres próximos partidos para ir a la Copa» Bruna Paixao. :: SF Manuel Montero Bruna Paixao, brasileña del Extremadura Arroyo, se muestra satisfecha por la condición de líderes, pero quiere cerrar cuanto antes la participación copera cacereña REDACCIÓN BADAJOZ. Jueves, 22 noviembre 2018, 08:19

La jugadora brasileña del Extremadura Arroyo Bruna Paixao, ha afirmado este miércoles que se siente «muy satisfecha» de la actual condición de líder del Grupo A de Superliga Femenina 2 (SF2) del equipo y de su provisional clasificación para la Copa de la Princesa, pero advierte de que «para no depender de terceros, y por lo disputado de los dos primeros puestos, debemos ganar los tres partidos que nos quedan de la primera vuelta».

Paixao llegó el pasado mes de septiembre al club extremeño procedente de la liga universitaria norteamericana y, hasta ahora, su rendimiento solo se puede calificar de sobresaliente. En la actualidad es, estadísticas en mano, la tercera mejor receptora-atacante de SF2, la máxima anotadora de su equipo y una de las receptoras más técnicas y de mayor fiabilidad de la categoría.

La brasileña reconoce que, al principio, la relación con sus compañeras «fue un poco complicada, ya que apenas hablaba español, pero ahora todo es mucho más fluido», y añade que se siente plenamente integrada en Arroyo de la Luz, «aunque confieso que creo que no estoy preparada para el frío que tiene que llegar».

En cuanto al alto nivel de juego de la formación cacereña, que le ha llevado a sumar seis victorias de forma consecutiva, señala que «se nota que estamos creciendo como equipo, trabajando muy duro, tanto dentro, como fuera de casa, y por eso los resultados están llegando».

Pasos hacia el objetivo

Por su parte, en relación a la provisional clasificación para la competición copera asevera que, «todas estamos muy contentas, pero la realidad es que nada está garantizado todavía, por lo que tenemos que seguir dando pasos, partido a partido, y ganar los tres que nos quedan para no depender de nadie».

En declaraciones publicadas por el club cacereño, la brasileña Bruna Paixao concluye manifestando que la felicidad «marca mi día a día, me encantó Arroyo de la Luz y sus gentes desde el primer día, el trato que me dispensan el club y mis compañeras es fenomenal, estoy muy satisfecha con mi juego en la cancha aunque debo mejorar, creo que todo va muy bien, y si no fuera porque pienso que hará mucho frío dentro de algunas semanas, todo sería perfecto».