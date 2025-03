David García Zurita repite quinto puesto europeo

David García Zurita tuvo cerca el bronce en su primera aparición en el relevo 4x400 de un Campeonato de Europa sub 20, en Jerusalén. El ... velocista criado en Badajoz logró en la última posta que España remontara hasta permanecer durante unos instantes en la medalla de bronce, pero al final fue adelantado por el representante francés y el italiano, siendo el combinado español relegado a una meritoria quinta plaza. Ganaron los británicos con un tiempo de 3.06.89, seguidos por los alemanes (3.07.75) y los franceses (3.07.97). España paró el crono en 3.08.41, sexta mejor marca nacional de la historia, en la que fue la última prueba de la jornada vespertina de este jueves. La última posta, la de David, fue espectacular, con un tiempo de 45,78, el segundo mejor de los ocho contendientes, solo superado por el polaco Szwed, con 45,43.

No comenzó mal la carrera para las aspiraciones de Zurita y nuestro equipo. Sergio Plata hizo unos buenos primeros 400 que le situaron tercero. Asabu Pines no estuvo tan acertado y bajó al quinto lugar, con Gran Bretaña y Alemania marcando ya diferencias por delante. El tercer tramo correspondió a Eduardo Martínez, que dejó las cosas poco más o menos como estaban, quintos. Entonces le tocó el turno a David García, cuya explosividad en los primeros metros le condujo a una tercera plaza casi de oro que al final no pudo defender entrando quinto.

Pese a que en un principio estaba previsto, Zurita no participó el miércoles en la clasificación, se entiende que al coincidir en el mismo día con su final en los 400 metros. Así que lo hicieron sus compañeros de selección Sergio Plata, Eduardo Ramírez, Alejandro Per, Asabu Pines, que lograron el pase a la final.

Zurita tenía muchas esperanzas puestas en este Campeonato de Europa sub 20. Pese a su corta edad, apenas cumplidos los 18 años, siempre va por delante en el calendario respecto a sus adversarios, pero demostrando que tiene un presente y futuro muy prometedor. No le salieron las cosas como esperaba en su gran día con la final de los 400 metros, donde salió como una flecha colocándose muy arriba pero en el segundo tramo de la prueba se vino abajo. Al final terminó quinto, lejos de sus mejores registros con una marca de 47,08 segundos, a mucha distancia del 45,86 del danés Isaksen, si bien no es nada desdeñable una quinta posición europea para un debutante.

El del Club Atletismo Badajoz tendrá ocasión de situarse en la primera fila del atletismo a finales de agosto con el próximo Mundial de Budapest, donde ha sido seleccionado por el combinado nacional para el relevo de 4x400 metros.