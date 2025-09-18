David García Zurita, Premio Espiga del Deporte

El atleta del Club Atletismo Badajoz David García Zurita ha sido reconocido este jueves con el XXI Premio Espiga 'Impulso de la Actividad Física y ... el Deporte', que concede Caja Rural de Extremadura, en colaboración con la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y las federaciones deportivas extremeñas.

El jurado ha valorado el palmarés y la proyección del joven atleta pacense, especialista en las carreras de velocidad y medallista en varias competiciones internacionales. El premio, dotado con 4.000 euros, lo entregó el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga.

En el evento también estuvieron presentes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; la directora general de Caja Rural de Extremadura, Rocío Morales; el director general de Deportes, Santi Amaro; así como miembros del jurado, representantes institucionales, deportistas y directivos de los clubes y asociaciones. En esta edición del concurso han llegado a la final un total de 26 candidaturas.

Junto al galardón principal, se han concedido otros tres premios con una dotación de 1.500 euros. En la categoría de Deporte Individual se ha reconocido a José Manuel Mora Mota, campeón del mundo de caza individual y por equipos, y con un amplio palmarés en competiciones del mundo cinegético.

Ampliar Foto de familia de los galardonados en los Premios Espiga del Deporte junto a las autoridades y representantes de Caja Rural de Extremadura. CAJA RURAL

En la categoría Deporte Colectivo ha sido galardonado el CD Gévora, que el curso pasado logró el ascenso a Tercera RFEF y se enfrentó al Real Betis en la Copa del Rey. Por último, la Asociación Española Contra el Cáncer ha sido reconocida en la categoría Deporte Inclusivo, gracias a su promoción y apoyo a la práctica deportiva, tanto de los pacientes con cáncer como de la población general.

Premio Gracias

El Premio Especial Gracias recayó en la ciudad de Cáceres, que ha sido elegida recientemente Ciudad Europea del Deporte, un sello que reconoce la apuesta por el deporte, la actividad física y la salud. El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, felicitó a los premiados y expresó su satisfacción por la participación y el recorrido de estos premios, que centran su reconocimiento en la trayectoria, la implicación social o el impacto en el territorio de los galardonados. «Estos galardones suponen una reafirmación de la importancia de la cultura del esfuerzo y la constancia, valores que nuestra entidad encarna», afirmó.

Durante la gala tuvo lugar dos exhibiciones del equipo de la Federación Extremeña de Escalada, que hicieron disfrutar al público asistente.

Los Premios Espiga del Deporte, tras 21 ediciones, son un referente en el deporte regional y un apoyo para los clubes y deportistas extremeños con el que Caja Rural de Extremadura reafirma su apuesta por el deporte en la región como motor social y para la promoción de la vida saludable.

El jurado de esta XXI edición ha estado compuesto por María Navarro, gerente del Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura; Pedro J. Gordillo, director de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura; José Manuel Mateos, del Club Maratón de Badajoz; José Luis Domínguez, secretario general de la Federación Extremeña de Pádel; Jesús Luis Blanco, presidente honorífico de la Federación de Baloncesto; Raquel Torrado Pino, directora de Transformación Comercial de Caja Rural de Extremadura; y Tina María Ramos, atleta olímpica y maratoniana.