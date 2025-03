David García Zurita busca la final en Budapest

Después de la histórica exhibición realizada por Álvaro Martín en su doble cita con la marcha, ahora le toca el turno al otro extremeño ... que viajó al Mundial de Atletismo de Budapest. El velocista pacense –aunque nacido en Alcorcón– David García Zurita compite este sábado con el combinado español en la prueba del relevo 4x400. Toda una bendición para el atleta extremeño, que hace pocas fechas participó en el Europeo sub 20 y no esperaba un acontecimiento de tal envergadura a tan corta edad en categoría absoluta.

Pero si algo caracteriza a David es una valentía impropia de su edad, así que irá a por todas en Hungría. A las 19.30 horas de este sábado está prevista la clasificación en busca de la final, una final que tendrá lugar el domingo, a las 21.37, en caso de meterse en ella. En principio, el equipo español es uno de los candidatos en la pelea por las medallas, por lo que su pase es más que probable. «Llegamos en bastante buena forma para todo tanto yo como todos los integrantes del equipo, creo que podemos sorprender bastante con lo que podemos llegar a hacer. Competir en un Campeonato del Mundo absoluto ya son palabras mayores y es una experiencia que pocos pueden vivir. Estamos como toros», expresaba el del Club Atletismo Badajoz y campeón de Europa sub 18 en este periódico nada más llegar a Budapest.

Los dos quintos puestos obtenidos en el Europeo de Jerusalén no colmaron las expectativas tanto de él como de su entrenador, Luis Carretero, pese a que esa posición continental para alguien que no llega a las 19 años no está nada mal. De la mano del potente combinado español (Iñaki Cañal, Bernat Erta, Samuel García, y Óscar Husillos, además de él), Zurita espera dar una gran alegría al atletismo extremeño.